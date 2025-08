Camila Fremder confunde podcasts e viraliza nas redes sociais; entenda o motivo

A escritora e apresentadora Camila Fremder, de 43 anos, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (31/07) ao contar, com bom humor, um episódio inusitado de sua rotina profissional: ao aceitar participar de um podcast, ela confundiu os nomes e acabou sentada no estúdio de um programa completamente diferente do que imaginava.

Camila, que comanda o podcast "É Noia Minha?", recebeu da sua assessoria uma lista de convites para entrevistas. Entre eles, estava o nome “Vênus Talks”, que ela rapidamente associou ao conhecido Venus Podcast, comandado por Yasmin Yassine e Criss Paiva. Sem questionar, confirmou presença. No entanto, não era o programa que ela pensava.

Em vídeo publicado nas redes, Camila explicou que só se deu conta do equívoco no momento da gravação. "Achei o estúdio diferente, mas pensei: ‘ah, talvez reformaram’. Aí, uma mulher veio me abordar e achei que era a maquiadora, mas era a apresentadora!", relatou, se referindo a Renata de Paula, do podcast Vênus Talks.

Sentada à mesa, com câmeras ligadas e sem reconhecer ninguém, Camila começou a juntar pistas do erro: "Tinha uma placa, uma caneca, uma caneta, um caderno, todos com o nome do podcast que eu achava que conhecia. Mas aí vi embaixo uma frase tipo ‘uma conversa da mulher madura’... Foi aí que percebi: ‘Eu não tô onde eu acho que tô’".

Veja o que disse Camila Fremder:

Vídeo viralizou e Camila virou meme

O trecho da entrevista virou piada entre os internautas e viralizou no X (antigo Twitter). Confira: