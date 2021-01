Camareira de Silvio Santos fala sobre pagamento de R$ 2 milhões

Raimunda Maria da Silva trabalha como camareira de Silvio Santos há 30 anos, mas recentemente se viu no centro de um boato que ela teria recebido do patrão R$ 2 milhões. Rai, como é conhecida, conta que parentes, amigos e vizinhos passaram a pedir dinheiro emprestado e até oferecem sociedade por conta do suposto presente.

"Estou muito assustada. Não é verdade que eu ganhei essa bolada e não sei de onde tiraram essa informação. Quem dera que fosse verdade, porque eu pegava a grana e me mudava com a roupa do corpo da comunidade onde moro há 20 anos", relatou a funcionária.

Rai conta que desde dezembro de 2019 não teve mais contato com o apresentador e dono do SBT. "Ele não ligou para mim nem ninguém da emissora. O meu patrão saiu de férias, eu também e quando era para todo mundo voltar a trabalhar, veio a pandemia. Estou em casa desde março e recebendo o salário de camareira do RH da empresa. Se alguém ganhou essa grana, não fui eu!", afirma.