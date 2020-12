Caio Paduan e Cris Dias vivem como nômades

Caio Paduan e a jornalista Cris Dias venderam tudo o que tinham para viver de forma livre e nômade. O ator deu entrevista para a revista Glamour e falou sobre o novo estilo de vida. "Foi uma decisão construída a partir dos nossos sonhos e ideologias!", disse o ator.

Caio, que assumiu o namoro com Cris em dezembro de 2018, explicou que os dois têm a mesma afinidade de ideia, valores e pensamentos. "Chegar até essa decisão (de virar nômade digital) foi natural. Sempre gostei de viajar, de conhecer lugares, culturas diferentes, de me conectar com os nativos e aprender, absorver, trocar! Cris sempre viveu da mesma forma, com esses mesmos interesses! A liberdade de escolha sempre foi um ponto forte e comum entre nós. Estamos juntos porque escolhemos estar. Por nossa livre vontade", afirmou.