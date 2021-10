Caio Castro fala sobre o fim do relacionamento com Grazi Massafera

O ator, apresentador e agora piloto, Caio Castro, falou mais uma vez sobre o término de relacionamento com Grazi Massafera. Ele respondeu ao questionamento do apresentador Igor Morais, do MonkeyCast, podcast do qual participou na noite de terça-feira, 5.

Ele quis saber por que o relacionamento de Caio e Grazi não deu certo e questionou o artista durante uma live: "Deu certo. Deu muito certo. Foi o relacionamento que mais deu certo. Durante dois anos e meio da minha vida. Deu certo do início ao fim", afirmou ele: "O que deu errado? Nada. É isso que tenho para responder".