Bruno de Lucca fala dos 30 anos de carreira e da vontade retornar a Belém

O ator, apresentador e empreendedor do audiovisual Bruno de Lucca, além de estar reprisando com o programa de viagem no Multishow "Vai pra onde?", já se prepara para retornar com o "BBB a Eliminação" no próximo mês de janeiro. O ator participou de uma entrevista exclusiva para O Liberal e falou sobre relacionamento, planos para 2022 e da vontade de retornar para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém.

Atualmente, Bruno está passando na telinha com a reprise do "Vai pra onde?", onde ele percorre por vários lugares e mostra os detalhes da viagem com a própria câmera. A nova edição ainda não tem data marcada, mas Bruno está organizando fazer ao lado da noiva, Sthéfany Vidal, o "Vai pra onde, Mozão?", onde os dois vão mostrar a experiência de viagem juntos.

Mas no momento, o ator e apresentador já se prepara para o "BBB a eliminação", no próximo mês de janeiro. O programa é semanal e reúne os eliminados da casa. Sobre a expectativa, Bruno diz que já está ansioso para a volta da bancada, mas adianta que ainda não tem detalhes de como vai ser a edição 2022, já que fica sabendo de tudo após o início do reality.

"Eu fico sabendo das novidades pelos portais de notícias da Globo. A chegada do verão já marca o início do BBB e fico sempre na expectativa, já começo a sentir esse gostinho. Eu sou fã e fico no aguardo do mesmo jeito que as demais pessoas, pois todo o processo é bem sigiloso", explica Bruno.

As duas últimas edições do Big Brother Brasil tiveram um papel diferente com relação às edições passadas, já que o público se apegou mais ao reality em decorrência da pandemia do novo coronavírus. "Sem dúvida o programa foi um alento diante de todo esse acontecimento que vem ocorrendo no mundo. Como as pessoas estavam, de fato, confinadas, elas acabaram se envolvendo muito mais com o BBB", completa Bruno.

Os temas abordados dentro da casa vêm pautando os assuntos fora do BBB e Bruno disse que como apresentador tenta manter uma certa distância e imparcialidade como forma de ser justo com o público e com os participantes da casa mais vigiada do Brasil.

Sobre o "Vai pra onde, Mozão?", Bruno espera estrear o quanto antes, mas ainda está em fase de preparação do projeto. "A nossa ideia é trabalhar e ficar juntos. Nós já viajamos muito e é sempre muito bom viver essa experiência. A proposta do programa é a mesma que venho fazendo, a diferença é que vou estar com Sthefany", diz o apresentador.

Em se tratando de vida pessoal, Bruno disse que está apaixonado e que encontrou o amor de sua vida.

O ator e apresentador já tem 30 anos de carreira e começou na televisão como ator, mas chegou um momento em que o trabalho como apresentador passou a predominar em sua vida. Ele disse que esse caminho acabou sendo natural e que quando pode realiza trabalhos no cinema e teatro.

"Eu comecei no teatro, mas virei um comunicador e a atuação ficou para momentos esporádicos. Quando eu era mais novo tinha muito isso de ter de escolher um caminho, mas hoje em dia não, é possível fazermos trabalhos em ramos diferentes e assim as coisas vão acontecendo. Eu faço vários cursos no ramo do audiovisual", disse Bruno.

Em 2019, Bruno de Lucca esteve em Belém, onde participou do Círio como um dos convidados da Varanda de Nazaré. O artista disse que foi uma das experiências mais marcantes de sua vida e planeja retornar à cidade no período do Círio, ao lado da noiva.

“Nossa, um ano antes da pandemia estive no Círio e fiquei chocado, pois é uma manifestação muito bonita. Já tinha visto uma multidão de gente no carnaval, mas essa multidão do Círio é muito diferente. É uma energia muito boa, em vários momentos me emocionei. Inclusive, tenho um pedaço da corda até hoje. Eu ganhei um boneco de miriti e a pessoa disse que ia me trazer sorte e logo depois conheci a Sthéfany”, recordou Bruno, que garantiu que planeja retornar à cidade.