Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, é coroada musa da Beija-Flor

Novidade no mundo do carnaval, a escola do Rio de Janeiro, Beija-Flor de Nilópolis já tem uma nova musa. Nada menos do que a dançarina Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla. A coroação ocorreu ontem, em sigilo e com poucas pessoas presentes. As informações são do jornalista Leo Dias.

Vale destacar que o convite chegou de surpresa para a moça, já que apenas os dirigentes da escola de samba e Ludmilla sabiam desse momento especial. Emocionada ela falou sobre a importância do momento nas suas redes sociais.

Brunna Gonçalves é a nova musa da Beija-Flor! O que acharam? pic.twitter.com/pZD3C5MWlr — LeoDias (@euleodias) May 20, 2021

"Eu não sei explicar a emoção que senti. Eu fui enganada pela minha equipe e pela minha esposa. Eles me chamaram para fazer uma matéria sobre Nilópolis e não imaginava que estavam preparando essa surpresa. Meu Deus, eu vou ser destaque da minha escola de coração. A minha relação com a Beija-flor é de anos. Já desfilei várias vezes em uma ala coreografada deles e agora eu vou ser destaque. Estou feliz demais com o convite e com toda a surpresa que fizeram para mim. Agora me aguardem porque só vai dar eu no próximo carnaval”, disse.