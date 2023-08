Bruna Marquezine comemora aniversário com bolo temático 'Besouro azul' ao lado de Xolo Maridueña

Bruna Marquezine comemorou seus 28 anos na noite da última quarta-feira, 17. A atriz reuniu familiares e amigos para uma sessão do seu filme, "Besouro azul", rodado em Hollywood, nos EUA, todo em inglês, e que estreia nesta quinta-feira, 17, nos cinemas. Ela aproveitou o momento para celebrar, com atraso, seu aniversário com uma festa, com direito a DJ, drinques, comida japonesa e bolo temático do filme. A atriz e parte dos convidados optaram por usar looks na cor azul, em referência ao longa-metragem.

Um convidado especial chamou atenção, Xolo Maridueña, ator norte-americano que protagoniza o filme com ela e que está no Brasil. Os dois não se desgrudam desde que se conheceram no set de gravações, mas nunca assumiram o romance publicamente. Em outros registros divulgados nas redes sociais, Bruna aparece com os pais, Telmo e Neide Maia, e também com Mariana Goldfarb, ex-mulher de Cauã Reymond.

Confira o novo trailer do filme estrelado pela atriz:

