Bruna Magalhães e Rubel lançam canção autoral 'No teu pescoço'

A cantora paraense Bruna Magalhães e o carioca Rubel lançam “No teu pescoço”, que chega às plataformas de música nesta quarta-feira (15). A faixa vem acompanhada de um videoclipe, que poderá ser conferido no canal da gravadora Midas Music, no Youtube.

Rubel e Bruna tiveram o primeiro contato, em 2018. Um ano depois, Rubel voltou em Belém para uma nova turnê, e Bruna foi escolhida para fazer o show de abertura. Foi quando os dois conseguiram conversar mais profundamente e a amizade se consolidou. Em meio à pandemia, Bruna, que já soma 5 milhões de streams no Spotify, fez uma música e mandou por celular para Rubel.

"Eu me apaixonei não só pela música, como pela versão caseira que ela fez. E eu me convidei para cantar com ela. Sugeri que a gente nem regravasse em estúdio, mas deixasse a versão de celular para eu gravar em cima, porque já estava toda a atmosfera e o sentimento da música ali. E eu gravei em casa mesmo, de madrugada, mandei pra ela. Nosso canto ficou colado, respirando juntos, parece que estamos no mesmo cômodo, cantando ao vivo", conta Rubel, o autor de "Partilhar", que soma quase 80 milhões de plays em uma só plataforma de música.

Aos 21 anos, Bruna já se apresentou para grandes públicos, como nada menos que o festival Lollapalooza em 2018, quando foi backing vocal de Tiê. A paraense mescla influências de folk pop e MPB e já prepara um álbum autoral para janeiro de 2022, que terá "No teu pescoço" entre as faixas principais.

"'No teu pescoço' é uma canção que estamos sussurrando no pescoço da pessoa que gostamos. Dá uma sensação de música não terminada para que a pessoa ouça muitas vezes", conta Bruna. "Sempre fui fã do trabalho do Rubel, me identifico bastante com a forma que ele escreve. Pensava nessa música como um dueto, minha voz aguda em vários momentos da música acompanhada por uma voz grave, super combinaria. Fiquei muito feliz dele querer cantar, ter se identificado, fiquei muito honrada", relata Bruna.

Rubel lista as qualidades profissionais e pessoais de Bruna, para quem sabe, uma longa parceria artística:

"A grande qualidade da Bruna é a espontaneidade. Seja na música ou na vida. Tudo que ela faz e diz é muito genuíno e espontâneo. As composições fluem direto do coração, sem muitas firulas. Ela diz as coisas como elas são. E o canto da Bruna é extremamente cristalino e afinado, joia rara".

Para conferir – A canção “No teu pescoço” chega acompanhada de um videoclipe e estará disponível no canal da gravadora Midas Music, no Youtube: . Faça o pré-save aqui