Broca Harmonizada une cerveja artesanal à culinária

Uma união que costuma agradar a gregos e troianos: boa comida e cerveja artesanal, vai dar origem ao primeiro “Broca Harmonizada”, projeto que pretende movimentar a cena gastronômica da cidade, nesta segunda-feira (14), entre às 18h e 23h, na Cervejaria Flor de Lúpulo.

A ideia do projeto surgiu durante uma conversa descontraída, entre um gole e outro de cerveja. “Estamos eu, o Arthur Japiim Almeida (cozinheiro) e Victor Hugo (cervejeiro caseiro). Todos amantes de comida e cerveja, por isso surgiu à ideia de trazer para o público a oportunidade de experimentar novos sabores e sensações, em um espaço de lazer, em plena segunda-feira, possibilitando que outros cozinheiros e cervejeiros possam se conhecer, trocar ideia e exercer a criatividade”, conta o mestre cervejeiro e proprietário do local, Leonardo Ferraz. “Quero trazer novos sabores e experiências juntando comida e cerveja artesanal. Por isso, o projeto terá um jantar de harmonização mais despojado, sem aquele viés clássico de vinhos e queijos”, completa.

Pratos autorais

Para que o projeto caia no gosto do público, o mestre vai investir em cervejas autorais da casa harmonizadas com receitas preparadas pelo cozinheiro oficial do local “Japiim”. "Proporcionamos uma experiência gustativa incrível onde cada estilo de cerveja terá uma receita de prato pensada especialmente para elevar os sabores e nuances da bebida em cada edição”, detalha.

Assim como as cervejas, os pratos servidos serão todos autorais. “São receitas exclusivas pensadas para harmonizar com cada cerveja preparada por mim. Nesse quesito vale os conceitos de slow food, street food e fusion food”, entrega.

O prato dessa primeira edição será o quesabab. “Ele vai harmonizar com as notas amargas e cítricas da American IPA (cerveja), trazendo uma picância e puxando para as especiarias. O prato promove uma harmonização por continuidade, onde a cerveja complementa o sabor e vice versa”, explica.

O cervejeiro ressalta que atualmente existem muitos pratos que casam bem com cervejas. “Até a um tempo atrás quando se falava em harmonização, se falava em vinho, hoje, temos a cerveja como um personagem muito versátil nesse tema, podendo ser harmonizada com queijos, chocolates e sobremesas. Um ótimo prato para harmonizar, por exemplo, são frituras com cervejas leves como as Pilsen. Já as carnes com molhos picantes vão bem com uma IPA, assim como, uma Stout fica perfeita com um brownie”, resume.

O cervejeiro conta que pretende colocar o Broca Harmonizada no calendário de eventos do espaço. “Queremos que ela faça parte da programação da cervejaria. A cada edição, vamos apresentar um prato novo harmonizado com uma das cervejas da casa. Nosso objetivo é fazer com que o público interaja o máximo possível com os novos sabores, sensações e conceitos, tanto cervejeiros como gastrônomos”, diz.

Agende-se: “Broca Harmonizada”, dia 14, entre às 18h e 23h, na Cervejaria Flor de Lúpulo, na Travessa Almirante Wandenkolk, 690.