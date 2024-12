Brega em evidência: gênero comanda último dia do Festival de Música Amazônica

Depois de quatro dias de programação gratuita, o Festival de Música Amazônica chega à sua última sequência de artistas neste domingo (22), exaltando o gênero brega. Após ser representado pelas variações de estilo de Gaby Amarantos e Gang do Eletro, chegou a hora de coroar o evento e reverenciar a cultura paraense com a apresentação de nomes como Valéria Paiva, à frente da banda Fruto Sensual, e DJs Edilson e Edielson do Mega Príncipe Negro. Haja fôlego e energia do público.

Para Valéria Paiva, a sensação de ver o reconhecimento, o valor conferido, finalmente, ao ritmo do brega, é muito gratificante. “Merece. O brega e todas as suas vertentes, seja tecnomelody, seja tecnobrega. É muito bom alegrar tanto a festa dos paraenses da periferia quanto da elite. Feliz por saber que tem um dia dedicado exclusivamente ao gênero, em um festival gratuito tão grande quanto o Festival de Música Amazônica, que é aberto de alegria. É uma realização assim, no peito, pois é a cultura do povo, né? É de graça, é para o povo, é incrível demais. E eu tô muito feliz de poder fazer parte dessa noite de alguma forma", declarou a artista.

A cantora destaca que este momento é fruto de um trabalho longo e árduo, possível a partir da dedicação de muitas mãos e de todos os artistas que compõem a cena cultural do Pará. “O Pará é uma estante artística gigante e o Brasil e o mundo estão descobrindo isso agora. Com toda certeza a gente ainda tem muito caminho, tem muita coisa aí pela frente, muito trabalho, muita luta, mas a essa valorização que a gente está tendo, essa admiração, esse olhar do mundo diferente por nós só vai crescendo e tende a crescer ainda mais, e também por parte da nossa população, que quanto mais orgulho tem, mais valorização a gente recebe. O nosso povo nos apoia muito aqui e graças a Deus agora o povo de fora", concluiu.

Para o DJ Edilson Cambraia, da aparelhagem Mega Príncipe Negro, a música brega já esteve na vitrine nacional outras vezes, porém atualmente está com uma visibilidade mais expressiva. Por isso, ter um dia no Festival de Música Amazônica voltado apenas para o brega é uma maneira de valorizar esse gênero musical e mostrar que ele existe e resiste.

“Nós somos apenas uma vertente de tudo aquilo que vem acontecendo há muito tempo. A música brega ainda está distante daquilo que nós acreditamos que ela merece. Nós precisamos de mais investimento e apoio cultural para que o brega possa ir muito mais longe”, destaca o DJ.

Apresentações de grupos de teatro infantil também integram a programação deste domingo, que inicia às 17h e vai até às 23h, no Complexo Ver-o-Rio. Além do DJs Rony do Guamá e Sanira, que se dividem nos dois palcos montados no espaço, são atrações confirmadas Layse e Os Sinceros, Sandrinha Eletrizante, Radiola Freedom FM e Nemzinha, esta última diretamente de Marabá, no sudeste do estado.

Serviço

Último dia do Festival de Música Amazônica

Programação gratuita - Domingo, 22 de dezembro

Onde: Complexo Ver-o-Rio

Horário: de 17h às 23h

Patrocínio: Ministério da Cultura, via Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB); e Prefeitura de Belém, via Fundação Cultural de Belém (Fumbel).

Realização: Soma Música.

Confira a programação completa

Palco Ver-o-Rio

DJ Rony do Guamá

Cia Folhas de Papel (PA)

Circo Matutagem

Ver-O-Brass

Layse e Os Sinceros

Lucyan Costa

Palco Marechal

DJ Sanira

Nemzinha (Marabá/PA)

Sandrinha Eletrizante (PA)

Fruto Sensual (PA)

DJs Edilson e Edielson do Mega Príncipe Negro (PA)

Radiola Freedom FM (PA)