Gravado no Marajó, 'Manas' é indicado ao Prêmio Goya de Melhor Filme Ibero-Americano

O longa brasileiro Manas foi indicado ao Prêmio Goya, na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano. As obras selecionadas para concorrer no evento são indicadas pela Academia Brasileira de Cinema, que optou por enviar o trabalho de Marianna Brennand no lugar de O Agente Secreto.

Além do longa brasileiro de 2024, a premiação divulgou os outros filmes que estão concorrendo à categoria. Belén, da Argentina, La Misteriosa Mirada Del Flamenco, do Chile, La Piel Del Agua, da Costa Rica, e Un Poeta, da Colômbia, também estão na disputa.

O Prêmio Goya é reconhecido como o "Oscar Espanhol" e acontece no dia 28 de fevereiro em Barcelona.

Sobre Manas

O filme de Marianna Brennand acompanha Marcielle/Tielle (Jamilli Correa) que vive com sua mãe Danielle (Fátima Macedo), seu pai Marcílio (Rômulo Braga) e seus três irmãos. A protagonista, de 13 anos, que vive na Ilha do Marajó (PA), cultua a imagem de sua irmã Claudinha, que teria saído de casa ao encontrar um marido.

Conforme o tempo passa, Tielle se encontra em uma situação em que passa a ver sua vida mudar. Com medo do que pode acontecer a sua irmã mais nova, a protagonista se vê na necessidade de lutar contra a violência e abuso que rege a sua vida.

Manas tem conquistado a crítica e já faturou mais de 20 prêmios por todo o mundo. O longa é fruto de uma extensa pesquisa da diretora sobre a vida de crianças exploradas sexualmente na Ilha de Marajó.