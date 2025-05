Brasil em Cannes: Elenco de 'Agente Secreto' passa pelo tapete vermelho do festival

O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho, tem sua primeira sessão oficial neste domingo, 18, no 78º Festival de Cannes. E o elenco, que conta com Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Udo Kier, Hermila Guedes, Thomás Aquino, Alice Carvalho e Edilson Filho passaram pelo tapete vermelho do festival antes da estreia.

Entrada memorável

Os brasileiros do elenco, contaram ainda com as presenças de Camila Pitanga, Bárbara Paz e muitos outros, e fizeram uma entrada memorável no Festival de Cannes, ao som de O Que Será (A Flor Da Terra), de Chico Buarque e Milton Nascimento e, acompanhados de uma fanfarra, chamaram atenção de todos e levaram alegria, música brasileira e descontração ao evento.