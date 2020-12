Bragança abre nesta sexta a quinta edição do 'Sabores do Caeté'

A quinta edição do Circuito Gastronômico Sabores do Caeté será aberta nesta sexta-feira, 11, e segue até o dia 31 de dezembro, em Bragança, nordeste paraense. O evento é promovido pelo Sebrae no Pará e apresenta ao público a produção gastronômica de oito restaurantes regionais.

A programação permite ao público degustar criações de bares e restaurantes da cidade, elaboradas especialmente para o circuito, todas enaltecendo os insumos tipicamente bragantinos.

Em função da pandemia, o circuito será nos próprios restaurantes. Até o ano passado o evento era realizado na praça do município com ampla programação cultural. Os turistas e clientes podem procurar os restaurantes conforme horário de funcionamento de cada um empreendimento.

A 'Du Rei Hambugueria e Pizzaria' apresenta o 'Caeté Burguer' (Divulgação)

Coxinha "baguda", Pato Pavulagem e Arraia Treme Treme são algumas das criações circuito. “A intenção do Sebrae é promover a geração de negócios com o aumento das vendas dos empreendimentos, valorizar a cultura local por meio da gastronomia e do turismo, gerando assim mais lucratividade para os pequenos negócios da região bragantina”, explica Olavo Ramos, gerente regional do Sebrae.

Confira os restaurantes e os pratos participantes

BREJA E CIA - Peixe da maruja

Filé de corvina com pesto de chicória, farofa baguda temperada com pimentinha, cheiro verde e camarão seco, tomate recheado com purê de macaxeira gratinado e arroz branco.

VARANDA DO CAETÉ - Peixe Pérola Bragantina

Filé de peixe a dorê, recheado com caranguejo e ervas, arroz cremoso de castanha do Pará, creme de tucupi, jambu e camarão.

MAZURKA - Peixe Caeteuara

Peixe ao molho branco com macaxeira, arroz com tucupi e jambu, salada refogada no azeite com repolho branco, roxo, jambu e chicória

O 'Mazurka' participa com o "Peixe Caeteuara" (Divulgação)

SALGATEUA - Coxinha "baguda"

Massa creme a base tucupi, coxa de frango no tucupi, jambu e queijo mussarela, empanada na farinha de Bragança. Acompanhada de maionese temperada com ervas.

DU REI HAMBURGUERIA E PIZZARIA - Caeté burguer

Pão de açaí recheado com Jambú, chouriço bragantino, carne e mussarela e maionese de açaí e de tacacá.

BENQUERENÇA - Pato Pavulagem

Arroz de pato e redução de tucupi com creme de pupunha

O restaurante 'Benquereça' participa do circuito com o 'Pato Pavulagem' (Divulgação)

KIALL RESTAURANTE E POUSADA - Arraia Treme Treme

Arraia ao molho de jambu, arroz com chicória e molho de tucupi.

CASA DA DIKA - Peixe à comitiva

Filé de peixe, farofa de banana da terra, arroz de jambu e geleia de maracujá com pimenta.