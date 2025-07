Brad Pitt: Apenas duas atrizes deslumbraram o ator durante todos esses anos

Brad Pitt, que está divulgando seu novo filme F1, revelou em uma entrevista recente que apenas duas atrizes o deixaram deslumbrado ao longo dos seus mais de 35 anos de carreira: Geena Davis e Susan Sarandon, as estrelas de Thelma & Louise.

"Quando conheci a Geena Davis e a Susan Sarandon pela primeira vez, eu fiquei impressionado", admitiu o ator sobre as suas colegas de elenco do filme de 1991. "Mas superei rapidamente", brincou Pitt durante uma participação dele no podcast New Heights, com os irmãos Jason e Travis Kelce.

O filme, que acabou virando um clássico do cinema, também ficou marcado como o primeiro papel de destaque de Brad Pitt, que assim como as protagonistas, virou uma estrela do cinema posteriormente. Em Thelma & Louise, ele viveu J.D., um jovem que seduz Thelma, personagem de Geena Davis, antes de roubar o dinheiro das amigas.

"Geena era tão doce, gentil e delicada", disse Pitt sobre as filmagens de sua cena de sexo com a atriz em uma outra entrevista de 2023, à revista W. "Aquela cena de amor, eu acho, durou dois dias de filmagem. Ela cuidou de mim."

Quem são elas?

Aos 69 anos, Geena Davis é atriz, produtora e muito reconhecida também como ativista pelos direitos das mulheres. Vencedora do Oscar e do Globo de Ouro, ela ficou reconhecida por sua versatilidade e atuação marcante. Além de Thelma & Louise (1991), trabalho pelo qual foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, entre seus trabalhos mais famosos no cinema estão Os Fantasmas Se Divertem (1988), em que interpretou a fantasma Barbara Maitland, e O Turista Acidental (1988), que lhe rendeu um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

Já Susan Sarandon, atualmente com 78 anos, também foi bastante reconhecida por sua icônica Louise de Thelma & Louise (1991), filme que a solidificou como uma das grandes atrizes de sua geração. Posteriormente, sua performance em Os Últimos Passos de um Homem (1995), em que interpretou a freira Helen Prejean, lhe rendeu um Oscar de Melhor Atriz em 1996. Outros papéis notáveis de Susan Sarandon incluem O Óleo de Lorenzo (1992), O Cliente (1994) e Lado a Lado (1998).