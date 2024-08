Bombas da Segunda Guerra Mundial são encontradas em mansão de Dua Lipa, na Inglaterra

Várias bombas não-detonadas, lançadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, foram encontradas na nova mansão da cantora Dua Lipa. Os artefatos foram descobertos por uma equipe de construção enquanto realizava uma série de reformas na residência da cantora britânica, situada na Inglaterra.

A mansão, adquirida por Lipa em 2017 por US$ 7.363.860 (aproximadamente R$ 40.038.043,21 na cotação atual), está localizada em uma área de conservação designada, o que gerou diversos problemas para a artista.

De acordo com o jornal Daily Mail, a cantora precisou investir uma quantia significativa para que uma investigação minuciosa fosse realizada. Arquitetos responsáveis pela reforma descobriram que várias ruas ao redor da propriedade, situada no norte de Londres, haviam sido bombardeadas por aviões de Hitler na época da guerra. Os explosivos permaneceram enterrados e não foram retirados até então.

Após o alerta sobre a presença das bombas, foi realizada uma detonação controlada, permitindo que a equipe de construção retomasse os trabalhos na mansão. Além disso, o Daily Mail relatou que obter a aprovação para as reformas levou mais de três anos devido a disputas legais com o conselho municipal, que não concordava com vários aspectos do projeto, incluindo uma piscina subterrânea, um estúdio de gravação, um cinema e um banho de vapor.