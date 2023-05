Conheça o novo namorado de Dua Lipa, Romain Gravas

Dua Lipa assumiu recentemente namoro com o cineasta Romain Gavras. O casal assumiu o namoro durante o Festival Internacional de Cannes. Mas quem é Romain Gravas? Conheça agora um pouco da vida de namorado de Dua Lipa.

Romain Gravas é francês e tem 41 anos. Nascido em Paris é um diretor francês de audiovisual com trabalhos no cinema e em videoclipes. Romain é filho do cineasta greco-francês Costa-Gavras (Konstantinos Gavras). Ele também é ex da cantora pop Rita Ora (32).

Dentre os trabalhos conhecidos na música estão o vídeo de MIA "Bad Girls", de Jay Z e Kanye West "No Church in the Wild " e de Jamie xx "Gosh". O moreno também dirigiu “Stress” de Justice e “Born Free” de MIA.

No cinema, os filmes de Gavras geralmente retratam um cenário corajoso com conteúdo de alta energia. O segundo filme de Romain "The World Is Yours" foi exibido na Quinzena dos Realizadores durante o Festival de Cinema de Cannes de 2018. O terceiro filme Athena (2022) teve sua estreia no 79º Festival Internacional de Cinema de Veneza e chegou a ser indicado ao Leão de Ouro.

Os rumores do romance entre Romain Gavras e Dua Lipa ganharam força no começo deste ano, quando o casal foi flagrado em encontros. Confirmando a relação, a cantora publicou fotos do seu look para o tapete vermelho do Festival de C. Antes do atual namorado, Dua Lipa já tinha se relacionado com Anwar Hadid (23), irmão de Gigi Hadid (28) e Bela Hadid (26).