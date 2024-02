“Bloco Me Namora” promete agitar os dias de carnaval em Abaetetuba

O carnaval em Abaetetuba já é um dos mais badalados e procurados do Pará no mês de fevereiro. E como carro chefe da festa no município, de sexta (9) a terça-feira (13), o “Bloco Me Namora”, traz atrações com diferentes ritmos e nomes nacionais, como Tarcísio do Acordeon e Matheus Fernandes, para fazer a alegria dos foliões.

Serão cinco dias de folia e uma extensa lista de atrações para animar o público. A programação da Arena Balagandan está pronta para agitar durante o Carnaval. Por lá, a festa começa a partir da sexta-feira (9) e vai até a terça-feira (13), com uma seleção imperdível de artistas. No primeiro dia, sexta-feira, os destaques são Santti, Baladeros, Dks, além dos DJs Luisinho Costa, Gulliver e Juan Pimentel.

Já no sábado (10) , a festa continua com Matheus Fernandes, dono dos hits "Altas Loucurinhas”, “Baby Me Atende” e “Balanço da Rede”. Mas a festa não para por aí: no domingo, Bhaskar, Thiago Costa, e outras atrações prometem fazer a folia.

Segunda-feira (12), dia oficial do Carnaval, o Tarcísio do Acordeon comanda o headline da festa e assume o palco principal com os sucessos “Chorei na Vaquejada”, “Proteção de Tela” e outros.

Além dele, a música também é garantida pelos DJs Luisinho Costa, Gulliver e Juan Pimentel. Para encerrar em grande estilo na terça-feira, Henry Freitas, Lucas & Iron e Liu prometem muita música boa.

Mas, carnaval não pode ficar sem aquele tradicional Trio Elétrico. Por isso, a programação do bloco ainda reservou três dias de festa na avenida. No sábado (10), Gui Eletrizado promete arrastar a multidão pelas ruas com seu ritmo envolvente. No domingo (11), é a vez de Jeito Inocente tomar as rédeas, garantindo que a festa não perca o ritmo. “Para nós é uma alegria grande poder fazer essa festa bonita para o povo de Abaetetuba. Vamos levar muita folia, alto astral e positividade pra galera curtir com os amigos e a família”, diz Thiago Rosa, produtor do grupo Jeito Inocente sobre a expectativa para o show.

E na terça-feira (13), Tamo Junto, estreante no carnaval de Abaetetuba, encerra a programação do evento com muita música e alegria. Renan, violonista e back vocal do Tamo Junto, falou sobre a expectativa para o evento. “É a nossa primeira vez no Carnaval de Abaetetuba, a gente está em uma expectativa muito grande para esse show, afinal, vamos puxar o trio elétrico na avenida.

Estamos ensaiando muito, preparando um show super especial para a galera curtir muito na avenida. Quem for, não vai se arrepender de vir atrás do trio elétrico do ‘Me Namora’”, disse.

Os abadás podem ser comprados pela internet ou em pontos físicos. Em Belém é possível comprar nas lojas Chilli Beans, em Moju, na Clínica Sorriso e em Vila dos Cabanos, na Loja Alternativa. E também por meio do site Ingresso SA.

Confira a programação completa:

Programação Arena Balagandan

Sexta-feira | 9/02 - Santti, Baladeros, Dks, DJs Luisinho Costa, Gulliver, Juan Pimentel.

Sábado | 10/02 - Matheus Fernandes, Bruno B, DJs Luisinho Costa, Gulliver, Juan Pimentel.

Domingo | 11/02 - Bhaskar, Thiago Costa, DJs Luisinho Costa, Gulliver, Juan Pimentel.

Segunda-feira | 12/02 - Tarcísio do Acordeon, Maliffo, DJs Luisinho Costa, Gulliver, Juan Pimentel.

Terça-feira | 13/02 - Henry Freitas, Lucas & Iron, Liu, DJs Luisinho Costa, Gulliver, Juan Pimentel.

Programação Trio Elétrico

Sábado | 10/02 - Gui Eletrizado

Domingo | 11/02 - Jeito Inocente

Terça-feira | 13/02 - Tamo Junto