Blink-132 confirma atração no Coachella após ter cancelado show no Lollapalooza Brasil 2023

Blink-132 anunciou atração surpresa no Coachella 2023, festival realizado anualmente na Califórnia, EUA. O perfil oficial do festival confirmou a participação da banda hoje, quinta-feira (13).

No início do ano, a banda cancelou a agenda de shows na América Latina, incluindo o Lollapalooza Brasil 2023, devido à cirurgia do baterista Travis Barker. O marido de Kourtney Kardashian teve um rompimento no ligamento do dedo durante os ensaios, e realizou o procedimento cirúrgico em março.

A apresentação de Blink-132 no Coachella será a primeira com o retorno da formação original da banda após Tom DeLonge ter deixado o grupo em 2015. De acordo com a revista ‘People’, o show conta com Mark Hoppus, Travis Barker e Tom DeLonge. “Vejo você no Coachella na sexta-feira às 18:30 no palco Sahara ”, escreveu Tom no post compartilhado hoje.

A banda de punk rock se apresenta no palco Sahara das 6h45 às 7h35, horário local e o show será transmitido ao vivo às 22h45 no horário de Brasília, pelo canal oficial do festival no Youtube. Gorillaz, Rosalía, Blackpink e Kali Uchis são algumas das atrações principais que se apresentam no Coachella neste final de semana.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)