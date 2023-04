5 Seconds of Summer anuncia datas de shows no Brasil; confira

O ‘5 Seconds of Summer' no Brasil está mais do que confirmado! Nesta terça-feira, a banda australiana divulgou as datas de shows que acontecerão no Rio de Janeiro e São Paulo, nos dias 23 e 25 de julho, respectivamente. A turnê ‘The 5 Seconds of Summer Show’ também passa pela Europa, Reino Unido, América do Norte e do América do Sul.

Enquanto a venda de ingressos, o show no Rio de Janeiro terá pré-venda apenas na bilheteria oficial nesta quarta-feira (12), a partir das 10h. Já em São Paulo, os ingressos para o público geral começam a ser vendidos na quinta-feira (13), às 10h, no site da Ticketmaster Brasil e às 12h nas bilheterias oficiais. Os preços vão de R$220 (pista meia entrada) e R$720 (mezanino inteira) e o valor pode ser parcelado até 3x; confira os valores dos ingressos.

Rio de Janeiro

Pista comum: R$ 220,00 meia-entrada e R$ 440,00 inteira.

Pista premium: R$ 340,00 meia-entrada e R$ 680,00 inteira.

Mezanino: R$ 360,00 meia-entrada e R$ 720,00 inteira.

São Paulo

Pista: R$ 220,00 meia entrada e R$ 440,00 inteira.

Pista premium: R$ 340,00 meia-entrada e $ 680,00 inteira.

Camarote: R$ 350,00 meia-entrada e R$ 700,00 inteira.

Mezanino: R$ 360,00 meia-entrada e R$ 720,00 inteira.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)