Bienal do Livro de São Paulo 2026: Começa a venda de ingressos; veja autores confirmados

Com vendas abertas às 11h desta quinta-feira, 11, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo contará, como sempre, com grandes convidados, incluindo Lynn Painter, Leia Stone, SenLinYu, Alê Santos, Ana Suy e Iberê Thenório. O evento ocorre entre 4 e 13 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Outros nomes confirmados são Lesley-Ann Jones, Ellie Morgan, José Falero, Cristina Bomfim e Felipe Castilho.

Além de marcar presença em suas respectivas mesas, alguns escritores também participarão de algumas das atividades culturais promovidas pela Bienal e sessões de autógrafos, para as quais as senhas serão distribuídas em breve.

Os ingressos estão à venda no site oficial do evento, com preços que variam entre R$ 20 (meia-entrada, segunda-feira a quinta-feira) e R$ 42 (inteira, sexta a domingo).

Confira abaixo todos os autores nacionais e internacionais confirmados para a Bienal de 2026:

Internacionais

Lynn Painter (5/9): Um dos principais nomes do romance dos últimos tempos, é autora do best-seller Melhor do Que Nos Filmes, que ganhará uma adaptação da Netflix;

Danielle L. Jensen (11/9): Autora best-seller de fantasia, mente por trás de A Fate Inked in Blood e A Curse Carved in Bone, além das séries Bridge Kingdom, Dark Shores e Malediction;

Leia Stone (6/9): Também escritora best-seller de fantasia das séries Matefinder, Wolf Girl e Fallen Academy;

Leonor Carvalho (6/9): Escritora portuguesa conhecida por suas obras de ficção que misturam drama e dark romance. Autora da série Rostos Vazios.

Lesley-Ann Jones (10/9): Jornalista, autora e biógrafa. Entre suas obras, está Love, Freddie, do cantor do Queen;

Courtney Henning Novak (9/9): Escritora americana.

SenLinYu (12/9): Escritora americana que se destacou com a fanfiction Manacled e se tornou autora de best-seller, como seu livro de estreia Alchemised, lançado em setembro de 2025.

Nacionais

Ana Suy (12/9): Psicanalista, foi semifinalista do Prêmio Jabuti 2023 e 2024. É autora do best seller A Gente Mira No Amor e Acerta na Solidão;

José Falero (9/9): Autor premiado de Vila dos Sapos e Supridores; importante nome da ficção social;

Alê Santos (8/9): Finalista do Prêmio Jabuti e maior nome do afrofuturismo brasileiro;

Felipe Castilho (8/9): Quadrinista, escritor e roteirista. Indicado ao Prêmio Jabuti;

Jana Bianchi (8/9): Escritora e tradutora;

Queren Ane (10/9): Escritora de ficção juvenil cristã;

Cristina Bomfim (10/9): Escritora de romantasia cristã.

Maidy Lacerda (7/9): Escritora de ficção juvenil, autora da Saga Princesa Desastrada, sendo O Diário de uma Princesa Desastrada sua obra mais famosa.

Gabriel Dearo e Manu Digilio (6/9): Escritores, criadores de conteúdo e autores da série best-seller As Aventuras de Mike.

Iberê Thenório (6/9): Youtuber, influenciador digital e jornalista brasileiro conhecido por fundar o canal Manual do Mundo.

Kelly M. (6/9): Escritora e autora brasileira. Seu trabalho de maior sucesso é o livro Desenfreados.

Ellie Morgan (6/9): Autora brasileira conhecida por suas narrativas de dark romance e fantasia urbana/sobrenatural. Seu maior sucesso é a duologia Love in the Dark.

Até o momento, não há confirmação de como será efetuada a distribuição de senhas para as sessões de autógrafos com os autores. Na 27ª edição, as reservas foram divididas em etapas e podiam ser feitas apenas pela internet.

Ingressos

Os ingressos deste ano para a Bienal darão direito a cashback, variável de acordo com a modalidade de entrada escolhida, para ser usado como crédito na compra de livros. Quem visitar o evento após as 17h entre segunda-feira e quinta-feira receberá 100% de cashback. O objetivo é incentivar pessoas que trabalham na semana a visitar o evento em dias úteis para evitar a tradicional lotação do final de semana.

As entradas já estão à venda e estão precificadas da seguinte forma:

Segunda a quinta-feira

Inteira: R$ 40; Crédito em cashback: R$ 15

Meia: R$ 20; Crédito em cashback: R$ 7,50

Sexta-feira, sábado e domingo

Inteira: R$ 42; Crédito em cashback: R$ 15

Meia: R$ 21; Crédito em cashback: R$ 7,50

Estudantes e pessoas com deficiência têm direito à meia-entrada, enquanto professores, profissionais do mercado editorial, crianças menores de 12 anos, pessoas acima de 60 anos e portadores da Credencial Plena do Sesc entram de forma gratuita.

A Bienal também contará com uma agenda de debates focada no público adulto na faixa noturna dos dias de semana, que terá os seguintes valores de ingressos:

Segunda a quinta-feira

Inteira: R$ 30 Meia: R$ 15

Serviço - 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Data: de 4 a 13 de setembro

Local: Expo Pavilhões - Distrito Anhembi, Av. Olavo Fontoura, 1.209 - Santana, São Paulo

Preço: segunda a quinta: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40; sexta a domingo: R$ 21 (meia-entrada) e R$ 42

Ingressos à venda no site da Fever