Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Bienal do Livro de São Paulo 2026: Começa a venda de ingressos; veja autores confirmados

Além de marcar presença em suas respectivas mesas, alguns escritores também participarão de algumas das atividades culturais promovidas pela Bienal e sessões de autógrafos

Estadão Conteúdo

Com vendas abertas às 11h desta quinta-feira, 11, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo contará, como sempre, com grandes convidados, incluindo Lynn Painter, Leia Stone, SenLinYu, Alê Santos, Ana Suy e Iberê Thenório. O evento ocorre entre 4 e 13 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Outros nomes confirmados são Lesley-Ann Jones, Ellie Morgan, José Falero, Cristina Bomfim e Felipe Castilho.

Além de marcar presença em suas respectivas mesas, alguns escritores também participarão de algumas das atividades culturais promovidas pela Bienal e sessões de autógrafos, para as quais as senhas serão distribuídas em breve.

Os ingressos estão à venda no site oficial do evento, com preços que variam entre R$ 20 (meia-entrada, segunda-feira a quinta-feira) e R$ 42 (inteira, sexta a domingo).

Confira abaixo todos os autores nacionais e internacionais confirmados para a Bienal de 2026:

Internacionais

  • Lynn Painter (5/9): Um dos principais nomes do romance dos últimos tempos, é autora do best-seller Melhor do Que Nos Filmes, que ganhará uma adaptação da Netflix;
  • Danielle L. Jensen (11/9): Autora best-seller de fantasia, mente por trás de A Fate Inked in Blood e A Curse Carved in Bone, além das séries Bridge Kingdom, Dark Shores e Malediction;
  • Leia Stone (6/9): Também escritora best-seller de fantasia das séries Matefinder, Wolf Girl e Fallen Academy;
  • Leonor Carvalho (6/9): Escritora portuguesa conhecida por suas obras de ficção que misturam drama e dark romance. Autora da série Rostos Vazios.
  • Lesley-Ann Jones (10/9): Jornalista, autora e biógrafa. Entre suas obras, está Love, Freddie, do cantor do Queen;
  • Courtney Henning Novak (9/9): Escritora americana.

SenLinYu (12/9): Escritora americana que se destacou com a fanfiction Manacled e se tornou autora de best-seller, como seu livro de estreia Alchemised, lançado em setembro de 2025.

Nacionais

  • Ana Suy (12/9): Psicanalista, foi semifinalista do Prêmio Jabuti 2023 e 2024. É autora do best seller A Gente Mira No Amor e Acerta na Solidão;
  • José Falero (9/9): Autor premiado de Vila dos Sapos e Supridores; importante nome da ficção social;
  • Alê Santos (8/9): Finalista do Prêmio Jabuti e maior nome do afrofuturismo brasileiro;
  • Felipe Castilho (8/9): Quadrinista, escritor e roteirista. Indicado ao Prêmio Jabuti;
  • Jana Bianchi (8/9): Escritora e tradutora;
  • Queren Ane (10/9): Escritora de ficção juvenil cristã;
  • Cristina Bomfim (10/9): Escritora de romantasia cristã.
  • Maidy Lacerda (7/9): Escritora de ficção juvenil, autora da Saga Princesa Desastrada, sendo O Diário de uma Princesa Desastrada sua obra mais famosa.
  • Gabriel Dearo e Manu Digilio (6/9): Escritores, criadores de conteúdo e autores da série best-seller As Aventuras de Mike.
  • Iberê Thenório (6/9): Youtuber, influenciador digital e jornalista brasileiro conhecido por fundar o canal Manual do Mundo.
  • Kelly M. (6/9): Escritora e autora brasileira. Seu trabalho de maior sucesso é o livro Desenfreados.
  • Ellie Morgan (6/9): Autora brasileira conhecida por suas narrativas de dark romance e fantasia urbana/sobrenatural. Seu maior sucesso é a duologia Love in the Dark.

Até o momento, não há confirmação de como será efetuada a distribuição de senhas para as sessões de autógrafos com os autores. Na 27ª edição, as reservas foram divididas em etapas e podiam ser feitas apenas pela internet.

Ingressos

Os ingressos deste ano para a Bienal darão direito a cashback, variável de acordo com a modalidade de entrada escolhida, para ser usado como crédito na compra de livros. Quem visitar o evento após as 17h entre segunda-feira e quinta-feira receberá 100% de cashback. O objetivo é incentivar pessoas que trabalham na semana a visitar o evento em dias úteis para evitar a tradicional lotação do final de semana.

As entradas já estão à venda e estão precificadas da seguinte forma:

Segunda a quinta-feira

  • Inteira: R$ 40; Crédito em cashback: R$ 15
  • Meia: R$ 20; Crédito em cashback: R$ 7,50

Sexta-feira, sábado e domingo

  • Inteira: R$ 42; Crédito em cashback: R$ 15
  • Meia: R$ 21; Crédito em cashback: R$ 7,50

Estudantes e pessoas com deficiência têm direito à meia-entrada, enquanto professores, profissionais do mercado editorial, crianças menores de 12 anos, pessoas acima de 60 anos e portadores da Credencial Plena do Sesc entram de forma gratuita.

A Bienal também contará com uma agenda de debates focada no público adulto na faixa noturna dos dias de semana, que terá os seguintes valores de ingressos:

Segunda a quinta-feira

  • Inteira: R$ 30 Meia: R$ 15

Serviço - 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

  • Data: de 4 a 13 de setembro
  • Local: Expo Pavilhões - Distrito Anhembi, Av. Olavo Fontoura, 1.209 - Santana, São Paulo
  • Preço: segunda a quinta: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40; sexta a domingo: R$ 21 (meia-entrada) e R$ 42
  • Ingressos à venda no site da Fever
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LITERATURA/BIENAL DO LIVRO/SP/INGRESSOS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Dia dos Namorados na Assembleia Paraense traz noite com tributos a Roberto Carlos e Elvis Presley

O evento une o melhor da música romântica de décadas passadas ao charme da alta gastronomia para criar uma experiência inesquecível a dois

11.06.26 12h21

SUCESSO

Gaby Amarantos vence o Prêmio da Música Brasileira com o projeto audiovisual ‘Rock Doido’

Em noite de gala, a artista paraense conquistou o troféu, celebrou um ano do projeto e já anunciou show comemorativo na Fundição Progresso

11.06.26 11h06

QUALIDADE

Jennifer Lopez revela que o filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ mudou sua vida durante divórcio

"Essa reação diz muito sobre a obra", comemora Fernanda Torres ao saber de admiração da cantora

11.06.26 9h04

MODA

Brazilcore: Como a estética de Copa se reinventa com customização e identidade urbana

Stylist e influenciadoras revelam as principais apostas da temporada e provam que a união de peças básicas, acessórios de peso e upcycling é o maior acerto para os dias de jogo

11.06.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

QUALIDADE

Jennifer Lopez revela que o filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ mudou sua vida durante divórcio

"Essa reação diz muito sobre a obra", comemora Fernanda Torres ao saber de admiração da cantora

11.06.26 9h04

MODA

Brazilcore: Como a estética de Copa se reinventa com customização e identidade urbana

Stylist e influenciadoras revelam as principais apostas da temporada e provam que a união de peças básicas, acessórios de peso e upcycling é o maior acerto para os dias de jogo

11.06.26 8h00

a bola vai rolar

Programação da Globo: Confira os horários das novelas e o que muda por causa da Copa do Mundo

As mudanças marcam o início dos ajustes previstos para a cobertura do campeonato, que será disputado até julho

11.06.26 13h28

SUCESSO

Gaby Amarantos vence o Prêmio da Música Brasileira com o projeto audiovisual ‘Rock Doido’

Em noite de gala, a artista paraense conquistou o troféu, celebrou um ano do projeto e já anunciou show comemorativo na Fundição Progresso

11.06.26 11h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda