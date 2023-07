Bianca Chami lança o single ‘Ponte Aérea’ sobre relacionamentos à distância

A cantora e compositora carioca Bianca Chami lançou o single “Ponte Aérea”, disponível em todas as plataformas digitais de música. A artista transformou uma história real, em uma música sobre um relacionamento à distância, que chegou ao fim. A produção é de Tassio Ramos e Heberth Jerônimo de Souza. Bianca faz shows no Rio de Janeiro semanalmente e a música faz parte de seu repertório.

A cantora conta sobre a composição do novo single “Ponte Aérea”. Com uma batida dançante, a música relata uma paixão vivida à distância e nasceu de uma história real. A artista brincou com a exposição da vida amorosa. “Eu estava namorando a distância e como todo mundo me perguntava como era essa dinâmica, eu achei mais fácil fazer uma música para explicar. Eu resolvi testar ela pela primeira vez em um show que fui dar uma canja, era contou.

No entanto, o relacionamento chegou ao fim e para atualizara música, Chami revelou que incluiu novos versos. Mesmo com o fim da relação, Bianca acredita em amores à distância, principalmente com o auxílio da tecnologia para encurtar. “É uma música divertida para quem namora à distância, para levar a relação com mais leveza. Eu passei da fase de achar legal ter relações muito conturbadas e cheias de drama, o bom mesmo é um amor tranquilo e eu demorei a beça pra aprender isso", destacou.

Para o público que vive ou já viveu uma história assim, ela acredita que poderão se identificar com a letra. "Ponte aérea é leve, divertida, é uma relação saudável mesmo tendo a distância”, explicou a artista.

Além de “Ponte Aérea”, entre os trabalhos recentes estão: “Diz”, “Vaccine” e “Bahia”, este último marcou a renovação da parceira entre ela e o DJ e produtor Joe Kimmi, que trabalharam juntos na faixa “Carioca”, em 2016. A dupla alcançou milhões de streamings e um lugar especial no Top 3 Viral no Spotify.

Para quem quiser acompanhar a canção com a letra, a cantora disponibilizou um trecho. “Ouvi dizer que isso nunca dá certo / Que pra dar bom tem que ficar por perto / Mas por mim a gente fica assim / Cê não nasceu grudado em mim / A distância pode atrapalhar / Mas tem jeito eu vou te explicar [... ] Tem ponte aérea tem o celular / Tem nudes eu vou te mandar / Tem navio tem caminhão / E a saudade até que eu acho bom / Cê vem de bike se quiser me ver / Eu vou de trem pra você não me esquecer / Mando uma carta escrita à mão / Mas a saudade até que eu acho bom”, escreveu.

