Betty White, comediante norte-americana, morre aos 99 anos

A atriz e comediante Betty White morreu aos 99 anos. A informação foi confirmada pela polícia norte-americana ao site TMZ e por um membro da equipe da artista à revista People. Segundo a publicação, Betty foi encontrada morta em seu apartamento durante a manhã desta sexta-feira (31). A causa da morte não foi divulgada. O TMZ também informou que a atriz completaria 100 anos no dia 17 de janeiro de 2022.

"Embora Betty estivesse prestes a fazer 100 anos, pensei que ela viveria para sempre [...] Sentirei muita falta dela e também do mundo que ela tanto amava. Acho que Betty nunca teve medo de morrer porque sempre quis estar com seu marido mais amado, Allen Ludden. Ela acreditava que estaria com ele novamente", disse Jeff Witjas

A comediante foi entrevistada pela People semanas antes de sua morte. "Eu tento evitar qualquer coisa verde. Acho que está funcionando", brincou ela ao comentar sobre a idade.

Betty White nasceu em Oak Park, Chicago, em 1922. Ela é filha única de Tess, uma dona de casa, e Horace White, um engenheiro elétrico. A atriz é lembrada nos EUA por ter a carreira mais longa de um artista na TV. Ela participou de diversos programas desde 1939, quando fez sua estreia.