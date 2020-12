Beth Goulart faz homenagem para a mãe, Nicette Bruno, vítima da covid-19

Após a morte da mãe Nicette Bruno, ocorrida neste domingo (20), no Rio de Janeiro. A filha da atriz, Beth Goulart, postou um vídeo nas redes sociais com um agradecimento à mãe e uma oração que também inclui todas as pessoas que tiveram parentes vítimas da covid-19.

Nicette estava internada desde 26 de novembro na Casa de Saúde São José, no Rio. No início deste mês, Beth Goulart ainda contou que a mãe foi infectada por um parente que estava com o vírus, mas assintomático.

"Ela ficou nesses 10 meses totalmente protegida, numa redoma. Mas às vezes acontecem coisas que saem do controle. Semana passada, ela recebeu a visita de um parente, ele não sabia que estava infectado e, infelizmente, transmitiu o vírus para ela", explicou.