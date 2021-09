Bernardo Miranda faz esquenta para a programação cultural do Círio 2021

O cantor Bernardo Miranda vai fazer o show "Fruta Tropical", um esquenta para as programações culturais do Círio de Nazaré, nesta sexta-feira (17), ao lado da banda Fruta Quente e convidados. A apresentação será a partir das 21h, no Bar Municipal.

"Essa noite será muito especial, primeiramente por todo momento de retomada de nossos shows. Apesar de ainda estarmos em pandemia, é uma grande vitória do setor de entretenimento poder celebrar a vida com muita alegria. Segundo, por poder dividir o palco com grandes artistas da nossa música como a Banda Fruta Quente, que além de estrelas da nossa cultura são grandes amigos e isso nos alegra imensamente. Além, claro, dos nossos convidados que são muito especiais. Sem dúvida será uma noite memorável para a música paraense", destaca o artista.

O show deve contar com músicas como: "Tropicaliente", "Quando o Sol se Põe", "Babaê na Mixirica", "Caribeña", "Só um Beijo", "Ao Pôr do Sol", "Conquista", e muitas outras.

Bernardo Miranda possui mais de 20 anos de carreira, 3 CDs gravados, mais de 20 músicas disponíveis nas plataformas de streaming e turnês nacionais no currículo artístico.

Além de canções autorais o novo show "Tropicaliente" conta com grandes clássicos da música paraense e latina, um verdadeiro festival que promete não deixar ninguém parado.

Agende-se:

Data: 17/09/2021

Hora: a partir das 21h

Bar Municipal - Belém/PA