Belo diz que perdoaria Gracyanne e que relação com personal não foi traição

Embora tenha sido um dos fatores que contribuíram para sua separação de Gracyanne Barbosa, Belo não considera que a relação entre a musa fitness e o personal trainer Gilson de Oliveira tenha sido uma traição. Durante sua participação no programa Sabadou com Virgínia, o pagodeiro revelou que o casal já enfrentava uma crise e que estavam "mais distantes do que juntos".

"Nós estávamos separados. Passávamos por uma crise no casamento, mas ainda éramos casados. Temos uma comunhão de bens, com tudo documentado", explicou Belo.

Ao ser questionado por Leo Dias sobre como descobriu o envolvimento de Gracyanne, Belo esclareceu: "Vamos voltar a um ponto importante! Eu acredito que naquele momento eu perdoaria, porque não foi uma traição. Estávamos enfrentando uma crise no nosso relacionamento e estávamos muito mais distantes. O clima estava muito frio, e muitas coisas estavam acontecendo."

Belo também comentou sobre sua relação com Viviane Araújo e a suposta mágoa que a atriz ainda guarda dele e de Gracyanne. "Eu não sei o que aconteceu. Houve essa transição quando saí do meu casamento e comecei a me relacionar com outra pessoa, que não era a Gracyanne. Eu não sei [o motivo da raiva]! No começo, quando há uma separação, ainda existe muito amor e um grande afeto", afirmou.

"É muito difícil entender, estar e ter outra pessoa. Não sei se foi ciúmes ou outra coisa. Logo depois comecei a me relacionar com outra pessoa, terminei com ela e fiquei com a Gracyanne. Viviane ficou com muito mais raiva", concluiu Belo.