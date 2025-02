Belém tem audição aberta para peça que aborda violência contra a mulher; saiba como participar

Se você sonha em atuar no teatro, uma nova oportunidade acaba de surgir! A Cia ARTEA – Companhia de Teatro e Arte em Ação – está em busca de novas atrizes para integrar o elenco do espetáculo ‘Antes Que Você Me Mate', que será apresentado no segundo semestre de 2025. A peça tem como proposta denunciar a violência contra a mulher no estado do Pará. As inscrições para a seleção seguem abertas até esta quinta-feira (13/02), e as interessadas devem se inscrever por meio de um formulário disponível no perfil oficial da companhia no Instagram @ciaartea.

As vagas são destinadas a atrizes com experiência teatral, a partir de 18 anos, preferencialmente residentes em Belém. Já a audição será realizada no dia próximo sábado (15/02), no espaço Porta Azul, localizado na Rua João Diogo, 516, no bairro da Campina, em Belém. O projeto é apoiado pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, através da Lei Aldir Blanc.

Uma história de denúncia e reflexão

A direção e produção do espetáculo são assinadas pela atriz e produtora cultural Jéssica Ribeiro, que tem uma trajetória consolidada no teatro paraense, explorando temas sociais e políticos em suas produções. Ao lado do jornalista, ator e produtor cultural Vagner Mendes, Jéssica também é cofundadora da Cia ARTEA, que busca ampliar a visibilidade e criar oportunidades para atrizes e profissionais da cena teatral de Belém.

“A ideia surgiu a partir de uma inquietação muito profunda e pessoal. Apesar de existirem leis de amparo à violência contra a mulher, há camadas mais complexas, principalmente sobre como a mulher lida com as consequências da violência. Para muitas, a dor vai além do físico, envolvendo sentimentos como medo, vergonha e culpa. Nosso objetivo é trazer essas questões para o palco, transformando-as em denúncia e reflexão”, explica Jéssica Ribeiro.

Além de ‘Antes Que Você Me Mate', a companhia também apresentará em 2025 a peça ‘Isso É Amor?’, abordando abusos psicológicos, relacionamentos abusivos e a violência contra a mulher e a comunidade LGBTQIAPN+ no Pará.

Serviço:

Chamada para atrizes - Espetáculo: Antes que Você me Mate

Inscrições até 13/05 via formulário

Data da audição: 15/02/2024

Local: Porta Azul, Rua João Diogo, 516 - Campina.

Mais informações: @ciaartea

Contato: (91)98237-6697