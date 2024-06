Belém recebe 'I Feira Amazônia Criativa: Moda Circular e Autoral', nesse final de semana

No próximo domingo (9), Belém vai receber a primeira edição da I Feira Amazônia Criativa: Moda Circular e Autoral, na Praça da República, no bairro da Campina. O evento, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, vai reunir 48 empreendedoras da moda circular e autoral.

Segundo a Co-Idealizadora do projeto, Gilzely Cavalcante, o evento visa “fortalecer a moda circular, autoral e consciente, promovendo sustentabilidade, produção artesanal e econômica circular”, destaca.

O evento vai destacar as marcas regionais de moda consciente e oferecer visibilidade a designers e artesões locais. Além de incentivar o consumo consciente e a moda circular.

Uma das vertentes do evento é ressignificar a reutilização de produtos têxtil e promover a inclusão social, contribuindo para um futuro mais sustentável e inovador.

A realização do evento vai contar com o apoio do Sebrae, Sansol, Unama, CME e Fumbel/Prefeitura de Belém.

Serviço:

I Feira Amazônia Criativa: Moda Circular e Autoral

Local: Praça da República, em frente ao Teatro da Paz

Quando: domingo, 09 de junho

Horário: das 9h às 14h

Aberto ao público.