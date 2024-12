Belém recebe exibição gratuita de 'Luzes da Cidade' no SINDMEPA; veja como participar

Nesta terça-feira (03), o Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará (SINDMEPA), com sede no bairro do Umarizal, em Belém, terá uma programação especial de Natal com a exibição do clássico do cinema mudo "Luzes da Cidade" (1931), dirigido e estrelado por Charles Chaplin. A sessão ocorrerá às 19h, com entrada gratuita.

VEJA MAIS

Considerado um dos maiores cineastas da história, Chaplin é conhecido por criar filmes atemporais que combinam poesia e humanidade. Em "Luzes da Cidade", uma de suas obras mais aclamadas, a trama acompanha um homem humilde que se apaixona por uma jovem florista cega. Ao descobrir que ela e sua avó enfrentam dificuldades financeiras e o risco de despejo, ele busca formas de ajudá-las. Uma reviravolta ocorre quando um milionário bêbado oferece ajuda inesperada, abrindo novas possibilidades para a vida da florista.

O evento contará com um acompanhamento musical ao vivo, conduzido pelo pianista Paulo José Campos de Mello, que executará a trilha sonora do filme, proporcionando uma experiência imersiva ao público. A iniciativa integra as ações mensais do Cineclube do SINDMEPA para valorizar os clássicos do cinema mudo, destacando sua relevância e beleza.

SERVIÇO:

Cineclube SINDMEPA

Data: na terça-feira, 3 de dezembro

Horário: 19h

Local: Auditório do Sindicato dos Médicos do Pará (SINDMEPA), localizado na Av. Generalíssimo Deodoro, n.º 223 Umarizal, Belém

Entrada gratuita