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Belém recebe Circuito Maravilha com foco na memória e difusão da guitarrada

Projeto valoriza a obra de Mestre Vieira com atividades culturais e formativas nos dias 10 e 18 de abril

O Liberal
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O projeto tem como foco a difusão da história da guitarrada e a valorização da obra de Mestre Vieira, criador do gênero (Renato Chalu)

O Circuito Maravilha – Guitarrada, Pesquisa e Memória chega a Belém para uma programação especial no Cine Guanabara e na Estação Cultural de Icoaraci. As atividades ocorrem a partir desta sexta-feira, 10 de abril, e também no dia 18 de abril, consolidando um percurso que articula circulação cultural, pesquisa e formação em torno da guitarrada.

O projeto tem como foco a difusão da história da guitarrada e a valorização da obra de Mestre Vieira, criador do gênero. A iniciativa foi contemplada no Edital 05/2025 Circulação – Patrimônio Cultural Imaterial da PNAB Pará, com apoio da Fadesp e da Secult-PA (Governo do Estado), e realização do Ministério da Cultura e da Holofote Virtual Produções Artísticas.

O Papel de Belém na Trajetória da Guitarrada

Belém ocupa papel central na trajetória de Mestre Vieira. Foi na capital paraense que o artista teve contato com novas referências musicais, gravou seu primeiro LP e enfrentou disputas durante o processo de consolidação da lambada. Posteriormente, foi redescoberto e reconhecido como criador da guitarrada, em um movimento impulsionado por pesquisas e ações de memória que o recolocam no centro da história da música brasileira.

Idealização e Inscrições

O circuito é idealizado pela jornalista, documentarista e produtora cultural Luciana Medeiros, que há quase duas décadas desenvolve pesquisas e projetos voltados à obra do artista. Entre as iniciativas estão o Inventário Mestre Vieira, publicações e produções audiovisuais. O Circuito Maravilha surge como desdobramento desse trabalho, promovendo a circulação desse conhecimento em diálogo com diferentes territórios.

As inscrições para as atividades em Belém, nos dias 10 e 18 de abril, podem ser realizadas on-line por meio dos perfis @holofote_virtual e @mestrevieira_guitarrada no Instagram.

Programação em Destaque no Cine Guanabara

Nesta sexta-feira, 10 de abril, a programação inclui uma mesa de debate e a exibição especial do documentário Coisa Maravilha – A Invenção da Guitarrada, no Cine Guanabara, em Icoaraci. A mesa propõe discutir as relações entre tradição e criação na música paraense, reunindo artistas e pesquisadores que atuam na produção e circulação dessas sonoridades.

Participam da mesa a cantora e compositora Lia Sophia, o músico e pesquisador Luizinho Lins, os DJs e pesquisadores Junior Almeida e Me Gusta, além de Luciana Medeiros. Ela apresentará os desdobramentos do Inventário Mestre Vieira como ação de difusão e salvaguarda, em um encontro que propõe uma escuta compartilhada e reflexões sobre a permanência dos saberes tradicionais na criação contemporânea, os processos de circulação musical e sua afirmação como patrimônio cultural.

Atividades Formativas Gratuitas

A programação formativa também ganha destaque na capital. No dia 18 de abril, a Estação Cultural de Icoaraci recebe duas oficinas presenciais.

Pela manhã, das 9h às 12h, a oficina “Comunicação para artistas e projetos culturais” será ministrada por Luciana Medeiros. Ela abordará estratégias de divulgação, posicionamento e circulação de iniciativas culturais.

À tarde, das 15h às 18h, o cineasta Felipe Cortez conduzirá a oficina “Documentário Musical e Montagem: experiências do cinema paraense”, com foco na linguagem do documentário musical, processos de montagem e criação audiovisual.

As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas e emissão de certificados.

Confira a Programação Completa

10 de abril – Cine Guanabara | Estação Cultural de Icoaraci

  • Endereço: Rua Lopo de Castro, bairro Agulha, Icoaraci
  • 16h: Credenciamento
  • 17h: Mesa de debate: “Tradição e latinidade – pesquisa, circulação e criação na música paraense”
  • 19h: Exibição do documentário Coisa Maravilha – A Invenção da Guitarrada
  • Entrega de certificados

18 de abril – Estação Cultural de Icoaraci

  • 9h às 12h: Oficina: Comunicação para artistas e projetos culturais (20 vagas)
  • 15h às 18h: Oficina: “Documentário Musical e Montagem: experiências do cinema paraense” (30 vagas)
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Palavras-chave

Circuito Maravilha

Mestre Vieira

Guitarrada
Cultura
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