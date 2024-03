Belém recebe a mostra 'A Cinemateca É Brasileira' com exibições gratuitas de 19 filmes nacionais

Nos dias 11 a 21 de março o público paraense terá a oportunidade de mergulhar na história e diversidade do cinema nacional, desde suas raízes até cinematografias contemporâneas, com a chegada em Belém da mostra itinerante "A Cinemateca É Brasileira". A iniciativa, que faz parte do Projeto Viva Cinemateca, apresentará uma seleção de filmes que marcaram época do país. Na capital, 19 obras do cinema brasileira serão exibidas gratuitamente no Museu de Imagem e do Som, no Centro Cultural Palacete Faciola, no bairro de Nazaré. As sessões acontecerão diariamente, às 17h30, 19h e 19h30, conforme a programação. Os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início da mesma.

Com curadoria de Marco Antônio Moreira, que é colunista do Grupo Liberal, foram selecionados para esta edição longas-metragens considerados verdadeiros clássicos, como, por exemplo, "São Paulo: a sinfonia da metrópole" (1929), dirigido por Rodolfo Lustig e Adalberto Kemeny"; "O pagador de promessas" (1962), dirigido por Anselmo Duarte, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes. Além desses, obras como "Cidade de Deus" (2002) de Fernando Meirelles e Katia Lund, e "Bacurau" (2019) de Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho também estarão em cartaz.

Segundo Moreira, o público pode esperar uma mostra representativa da história do cinema brasileiro que precisa ser valorizada. “Escolher produções significativas de cada período foi um meio de mostrar a qualidade dos filmes realizados em épocas múltiplas, valorizando o trabalho de muitos realizadores brasileiros”, explicou.

O curador também pontuou que a mostra serve como uma celebração e valorização do papel histórico da Cinemateca Brasileira na preservação do patrimônio audiovisual do país. “Essa mostra tem várias importâncias: evidenciar a história do cinema brasileiro com diversos filmes significativos e valorizar a existência da cinemateca brasileira, responsável pela história do audiovisual brasileiro", ressaltou Moreira.

Destacando a dificuldade de acesso às produções nacionais, tanto em salas de cinema quanto em plataformas de streaming, Marco Antônio ressaltou como iniciativas como estas são fundamentais para democratizar o acesso a estas obras.

"Qualquer iniciativa bem elaborada na promoção de acesso à arte brasileira, especialmente o cinema, é bem-vinda e fundamental para aproximar os espectadores das grandes obras artísticas criadas e produzidas no Brasil", afirmou.

Para a quarta-feira, 13, após a sessão do filme "Cabra Marcado Para Morrer", do cineasta Eduardo Coutinho, ocorrerá uma conversa sobre restauro com Rodrigo Mercês, gerente de laboratório de imagem e som da Cinemateca; a exibição do "Limite", na quinta-feira, 27, terá acompanhamento musical de Paulo José Campos de Melo. A exposição reunirá os momentos mais marcantes da trajetória da Cinemateca Brasileira e da história do cinema nacional.

A mostra já passou por diversas cidades brasileiras, e após a capital paraense seguirá para São Luís, no Maranhão, ampliando o alcance de público e a democratização do acesso ao cinema nacional. Via Lei Federal de Incentivo à Cultura, a iniciativa tem patrocínio estratégico do Instituto Cultural Vale, patrocínio master da Shell e copatrocino do Itaú. A Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) apoia institucionalmente.

SERVIÇO

Mostra A Cinemateca É Brasileira

Data: 11 a 21 de março;

Horário: com sessões às 17h30, 19h e 19h30, conforme a programação;

Local: no Museu da Imagem e do Som, no Centro Cultural Palacete Faciola, no bairro de Nazaré;

Entrada gratuita;

Retirada de ingresso para as sessões de cinema: uma hora antes do início de cada.

Confira a programação:

Segunda-feira (11):

19h30 - Bacurau;

Terça-feira (12)

17h30 - São Paulo, A Sinfonia da Metrópole;

19h30 - Jeca Tatu;

Quarta-feira (13):

19h - Ilha das Flores;

19h30 - Cabra Marcado Para Morrer.

Quinta-feira (14):

17h30 - Cinco Vezes Favela;

19h30 - Cidade de Deus.

Sexta-feira (15):

17h30 - A Hora da Estranha;

19h30 - Marte Um.

Sábado (16):

17h30 - Carnaval Atlântida;

19h30 - O Cangaceiro.

Domingo (17):

17h30- O Bandido da Luz Vermelha;

19h30 - À Meia Noite Levarei Sua Alma.

Segunda-feira (18):

17h30 - Macunaíma;

19h30 Deus e o Diabo na Terra do Sol.

Terça-feira (19):

17h30 - O Pagador de Promessas;

19h30 - Dona Flor e seus Dois Maridos.

Quarta-feira (20):

19h30 - Central do Brasil.

Quinta-feira (21):

19h- Limite.