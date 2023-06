Belém dá largada ao arraial ‘Tamos Junto e Misturado’; e mais opções de festas juninas

A partir de hoje (15), só não vai para um arraial junino quem não quer, pois opções não vão faltar. A data marca a abertura da festa oficial da capital paraense, o “Tamos Junto e Misturado – Arraial de Belém”, que nesta edição conta 34 quadrilhas e diversos grupos parafolclóricos, de toada e de carimbó, Pássaros Juninos e Cordões de Bicho, além de shows de Dona Onete e Pinduca. A programação vai até o dia 30 de junho na Praça dos Escoteiros e na Praça Waldemar Henrique.

Segundo estimativa da Prefeitura Municipal, que coordena o festejo por meio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), o evento deve receber em média 15 mil pessoas. “Esse ano temos muitas novidades, a praça está cuidada pela Prefeitura para receber a população e vamos realizar uma grande festa para as pessoas que gostam da cultura popular. Consideramos este o primeiro grande arraial após a pandemia. Ano passado realizamos, mas muita gente ainda estava resguardada em casa, diz Inês Silveira, presidente da Fumbel.

Em Ananindeua, o “Forró Ananindeua” começou no dia 9 e vai até o dia 25 com premiação e reapresentação das Quadrilhas e Misses vencedoras, no estacionamento do Abacatão, na Arterial 18, no bairro da Cidade Nova. Nesta sexta (16), a festa vai rolar a partir das 18h, com concurso do touro mecânico e às 23h, show da dupla Gleydson e Lohan.

No sábado (17), quem se apresenta é a banda Toró-Açú e a Sandrinha. No domingo (18), a festa é por conta da banda Tropa do Forró. A programação retorna na próxima quinta (22), com mais apresentações de quadrilhas.

Do forró ao brega

Neste sábado (17), a festa de música latino-amazônica que agita a noite de Belém retorna a Ananindeua com um super Arraial que vai ter Lambada, Guitarrada, Brega, Carimbó, mas também muito Forró, Xote e Quadrilha. A festa começa às 20 horas e terá como palco a Anani Beer, no bairro Levilândia. Ingressos antecipados no www.sympla.com.br/lambateria.

"Ananindeua recebeu a gente de braços abertos. Fizemos edições históricas e agora estamos de volta em nova casa: a Anani Beer que além de ser uma cervejaria artesanal, tem um espaço super bacana e vem se consolidando como um palco importante para a música regional em Ananindeua”, conta Félix Robatto, guitarrista, produtor musical e idealizador da festa.

A festa abre com o Trio Três por Quatro do Forró mandando aquele repertório tradicional de festas juninas com muito Forró, Xote e Quadrilha. Na sequência, a guitarra afinadíssima de Félix Robatto com muito Merengue, Lambada, Guitarrada, Cumbia, Carimbó e Brega. Encerrando a noite tem o Brega de Lucyan Costa e banda. Na discotecagem, a DJ residente da festa: Rebarbada.