Beldades estrelam ensaios especiais de Natal

Um dos momentos mais aguardados do ano chegou para os fãs do Bella da Semana. A maior revista masculina do país lançou dia 2 de dezembro, a primeira parte do ensaio Especial de Fim de Ano com a musa Paula Fernandes. Confira as fotos inéditas no site www.belladasemana.com.br.

Preparada para o final de ano, Paula diz que o réveillon será ao lado das pessoas que ama, com direito a muita comida e bebida. “Não tem nada melhor do que as risadas e os reencontros”, destaca a musa, que costuma passar a virada de ano na praia, sem esquecer de pular as ondinhas para renovar o ano.

Musa Paula Fernandes estrela primeira etapa de ensaio especial (Divulgação)

Apaixonada por champanhe, a modelo conta que mantém suas superstições na hora de escolher a lingirie para virar o ano. “Dizem que o vermelho traz amor, mas branco traz renovação e depois desse 2020, precisamos”.

Perguntada sobre o que pediria para o Papai Noel caso ele pudesse atender três pedidos, a modelo não escondeu os presentes que gostaria de ganhar. “Muito dinheiro, felicidade e sempre tenha novas chances”.

Paula Fernandes é pura sensualidade em fotos (Divulgação)

A musa protagonizou o ensaio duplo (que em breve será revelado) e contou sobre como foi fotografar com mais uma modelo. “Foi um pouco difícil no começo, mas logo ficamos bem tranquilas. Fotografar com alguém e mais complicado do que sozinha”. Será que rolou beijinho? “Sim”!

Paula ainda aproveitou para deixar um recado especial para os assinantes do Bella da Semana. “Eu desejo a todos um maravilhoso fim de ano, que após a contagem regressiva para 00h00 todos tenham a chance de recomeçar e correr atrás dos seus sonhos nesse ano de 2021”.