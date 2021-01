‘BBB21’ já tem seu primeiro líder; confira como foi a prova

Nesta quinta-feira (28), os participantes realizaram a primeira prova do líder do “Big Brother Brasil 21”. Divididos em duplas, os confinados precisaram montar um quebra-cabeça em uma prova patrocinada. A primeira dupla a completar a prova foi Nego Di e Lucas Penteado.

Eles precisaram dividir entre si quem ficaria com a liderança e quem ficaria com um prêmio de R$ 10 mil. Lucas, que já está imune por ter vencido a primeira prova do reality, ficou com o prêmio em dinheiro e Nego Di com a coroa de líder.

Cada dupla estava com uma caixa lacrada com três cadeados, que deveriam ser abertos com as chaves corretas. Um jogador da dupla foi responsável por abrir a caixa, pegar as peças do quebra-cabeça, e entregá-las ao seu parceiro, do outro lado da pista, divididos por obstáculos. O segundo jogador precisou montar o quebra-cabeça e apertar o botão.