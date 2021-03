Viih Tube chora e pede perdão a Carla Diaz, que retruca: 'Falsidade do caralh*'

O retorno de Carla Diaz do Quarto Secreto, na quinta-feira (11) ainda reverbera pela casa do “Big Brother Brasil 21”. Nesta sexta-feira (12), Viih Tube procurou a atriz para uma conversa e pediu desculpas à sister. A youtuber foi flagrada pelas câmeras falando mal de Carla, que viu boa parte das conversas.

Aos prantos, Viih desabafou: “Carla, eu não consigo dormir, não consigo fazer nada. Só consigo pensar que eu te magoei muito e eu duvidei de você desde o Paredão. Você teve a oportunidade de fazer muita coisa e não fez. Eu to me sentindo uma merda”.

A VIIH TUBE DESESPERADA EU TO PASSANDO MAL 🆘🆘 pic.twitter.com/QTms91rRRn — castiel. (@tuitacastiel) March 12, 2021

A youtuber prosseguiu, pedindo que as duas consigam manter uma relação amistosa no jogo, enquanto Carla ouvia atentamente. “Eu não quero forçar a barra com você, não quero ficar forçando e eu se fosse você ia me querer longe. Você é muito coerente, muito calma. Eu não sei como você consegue. Eu fui muito fraca. Me perdoa. Eu não mereço seu perdão agora, de verdade”, disse Viih.

Carla manteve a calma e pediu para que Viih se acalmasse, chamando a sister para uma conversa mais íntima. “Realmente foi muito fod* ver tudo o que eu vi. A minha maior alegria foi ter ficado no programa”, declarou.

A atriz falou, ainda, sobre a postura de Viih quando criticou seu relacionamento com Arthur. A youtuber pediu desculpas mais uma vez. A atriz retrucou: “Falsidade do caralh*. Eu vi todo mundo 48 horas depois me massacrando”.

“Você falar para o cara que não via sinceridade em mim. Uma pessoa que já está super noiada. Eu só estou te falando isso para você abrir seus olhos sobre o jogo”, completou Carla. A loira finalizou dizendo que Viih não sabe o que acontece em sua relação com professor de crossfit.