Vencedora do BBB18, Gleici Damasceno arranca elogios dos fãs: 'Sereiona'

A vencedora do BBB 18, Gleici Damasceno, que que precisou pedir R$ 60 a uma amiga para conseguir ir à seletiva do programa, está aproveitando seus dias de descanso em Trancoso (BA). Viajando sozinha, a acreana atualizou as redes sociais com um clique de maiô, exibindo seu novo visual, com os cabelos naturais.

"A felicidade da garota nesse Brasilzão", escreveu a campeã do prêmio de R$ 1,5 milhão na legenda da publicação, que rendeu inúmeros elogios.

"O que essa sereia faz fora do mar??", escreveu Vivian Amorim, vice-campeã do BBB 17. "Deus benza tanta beleza pela minha Bahia... Mulher linda da zorra", comentou outra seguidora.