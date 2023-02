Veja o que rolou na madrugada deste sábado, 4, no BBB 23

A madrugada deste sábado, 4, foi animada na casa mais vigiada do Brasil. Os participantes do BBB 23 curtiram mais uma festa, que teve como atrações o grupo de pagode Menos é Mais, a cantora Simone Mendes e o sertanejo Felipe Araújo. Sarah Aline e Gabriel Santana protagonizaram amassos embaixo do edredon, no pós-festa.

Ainda durante a festa, Sarah Aline chegou a dar um selinho em Ricardo. Depois, os dois conversaram sobre jogo e Ricardo chegou a cogitar dar o monstro para o psicólogo, caso vença a prova do Anjo, que ocorre neste sábado, 4. Já no meio da madrugada, Sarah e Ricardo se estressaram um com o outro.

Sarah e Marvilla também tiveram uma DR durante a madrugada, no pós festa. As duas discutiram sobre uma situação que tinha ocorrido antes, com elas.

Depois do show de Felipe Araújo, Sarah Aline e Gabriel Santana ficaram próximos e conversaram sobre sua relação no programa. Gabriel comentou com ela que estava se preservando mais na casa e que gosta da amizade da sister. Logo após a conversa, os dois trocaram um selinho e um beijo, na pista de dança.

Em seguida, depois da festa, os brothers que ficaram até o final da comemoração invadiram o Quarto Fundo do Mar fazendo barulho e acordando os outros participantes. Cara de Sapato, que já estava dormindo, se irritou com a bagunça e discutiu com alguns brothers.

Da mesma forma, depois o grupo seguiu para o Quarto Deserto, incomodando quem estava dormindo. Foi a vez de Aline Wirley, que já estava deitada, se aborrecer com o barulho.

Depois que a confusão cessou, ainda no Quarto Fundo do Mar, Gabriel Santana e Sarah Aline, que tinham se beijado anteriormente na festa, começaram a ficar debaixo do edredom, fazendo movimentos suspeitos, na mesma cama em que Marvvila estava deitada.

