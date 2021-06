Treta? Boninho não segue dois participantes do 'BBB 21' e Tiago não acompanha outros dois

Boninho, o diretor do “Big Brother Brasil”, cedeu às pressões e começou a seguir a campeã do “BBB 21”, Juliette, ainda durante o programa, quando a paraibana já era favorita ao prêmio. A situação com a maquiadora mudou, mas o “Big Boss” segue sem acompanhar as redes sociais de outros dois brothers da edição. Além disso, o apresentador Tiago Leifert também não segue dois participantes.

Depois de mais de um mês do fim do programa, Boninho não segue Nego Di, que protagonizou confusões com o diretor aqui fora e chegou a ser bloqueado, e nem... Fiuk! Sim, Boninho não é um dos quase 5 milhões de fiuketes que acompanham o filho de Fábio Jr. nas redes. Mas Fiuk o segue, então podemos ter a certeza de que não houve block.

Pelo menos uma teoria pode ser tirada da cartola a partir daí. Fiuk foi criticado no "BBB" por fazer antijogo, desagradando Tiago Leifert, que se queixou com ele ao vivo algumas vezes. Teria Boninho se arrependido da seleção do ator/cantor para o camarote? Por outro lado, todos os ex-participantes do "BBB 21" seguem Boninho, exceto o bloqueado Nego Di.

Já Tiago Leifert, que é seguido por todos os 20 ex-“BBB 21”, não acompanha nem a primeira eliminação da edição, Kerline Cardoso, e nem a integrante menos rejeitada do “gabinete do mal”, Lumena Aleluia.