Tiago Leifert elogia Sarah: 'Uma das melhores jogadoras que eu já vi'

Durante o programa do quarto paredão do "BBB21", na noite de ontem (23), Tiago Leifert surpreendeu os fãs ao rasgar elogios ao jogo de Sarah. O apresentador anunciou que iria trazer um VT especial sobre a liderança da consultora de marketing digital, responsável pela ida de Karol ao paredão, e a classificou como uma das melhoras jogadoras que já viu.

"A intuição dela não falha, uma das melhores jogadoras de BBB que eu já vi." @TiagoLeifert



🎥 Reprodução @gshow pic.twitter.com/f4i74uUYO1 — Sarah Andrade 🕵🏼‍♀️ (@ssarahandrade) February 24, 2021

"Vamos falar agora de uma jogadora que tem impressionado muito vocês, tá? Realmente tem acertado praticamente tudo. A intuição dela não falha. Uma das melhores jogadoras de BBB que eu já vi. Sério mesmo, ela está jogando muito bem. Sarah".

No paredão, Karol Conká recebeu 99,17% dos votos do público para sair do "Big Brother Brasil 21" e deu adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Arthur foi o segundo mais votado, com 0,54%, e Gilberto ficou na última colocação, com 0,29%.