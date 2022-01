Rodrigo desiste de procurar sua roupa da festa para devolver e Bárbara dispara: 'Criança mimada'

Na manhã deste domingo, 23, após a festa Open House do 'Big Brother Brasil 22', Bárbara ficou zangada com o comportamento de Rodrigo. A produção havia pedido para que os participantes devolvessem as roupas que ganharam para usar durante a festa da noite anterior, mas Rodrigo não encontrava sua camisa.

"Só faço m*rda, Bárbara. Tá louco", diz Rodrigo, frustrado, enquanto se joga na cama desistindo de procurar a camisa.

"Cala sua boca. Aqui. Isso, pronto, muito bem, vai adiantar muito. Talvez assim, se tu botar a cara no traveseiro, falar que so faz m*rda, talvez brote do teto, caia do teto tua camisa", diz Bárbara em direção a Rodrigo.

"Ô meu filho, eu também não estou achando minha sandália. Tu acha que vou fazer a mesma coisa que tu? Eu hein, parece criança mimada. Te levanta daí e vai achar essa camisa", continua Bárbara.

Assista:

Lembrando que, caso não devolvam as roupas de festas, os participantes recebem punições.