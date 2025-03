Resumo BBB 25 (02/03): Vilma fica fora do Monstro e Gracyanne quer show de Belo; confira

A madrugada na casa do Big Brother Brasil (BBB) 2025 foi agitada neste domingo (2), com conversas sobre a formação do Paredão e até mudanças no castigo do Monstro. Enquanto Maike seguirá atendendo apenas aos chamados para ocupar o posto, a participante Vilma foi liberada de cumprir a dinâmica no cenário montado na área externa.

Os amigos Aline e Vinícius se estranharam na cozinha, mas outro atrito envolvendo a policial militar rendeu conversa no Quarto Fantástico. Já as bailarinas Eva e Renata discutiram a possibilidade de irem ao Paredão juntas, apontando uma suposta estratégia dos rivais. E Gracyanne Barbosa avisou que é a maior interessada em um show de Belo dentro da casa.

'Na mira' da líder

Renata opinou sobre a liderança de Vitória Strada no BBB 25 e conflitos anteriores da atriz. "Eu fico com receio disso, porque, querendo ou não, são conflitos que são anteriores, não temos mais uma questão, mas, mesmo assim, obviamente, ela vai querer trazer isso à tona", disse.

A bailarina relembrou como foi o conflito de Vitória com Thamiris e Camilla, e questionou uma nova aliança entre as sisters: "Será que vai quebrar a cara de novo?", perguntou.

Na conversa com Camilla, Gracyanne Barbosa sugeriu que Diego Hypolito deve procurar Vitória Strada para pedir que a Líder não indique Renata;

"Eu falei: 'Eu acho que ela vai na Renata'. Aí ele falou: 'Pô, vai diminuir minhas opções de votos e do quarto'. Porque o Vini vai botar o Maike... A gente não vota na Eva", comentou a musa fitness. E Camilla, então, pontuou que Eva tem boas relações com a casa.

Paredão

O Castigo foi motivo de desabafo de Maike com Vitória Strada: "É tipo a Prova do Líder. Você nem poder ir é uma bosta. E, agora, a gente começa a ver que, por estar afunilando, a gente pode sair da casa real".

Ele ainda comparou sua situação com a de Vitória, já que ambos perderam suas ex-duplas, após o jogo entrar na fase individual.

"Porque, como o Mateus saiu, a gente fica: 'Cara, mas a gente era em dupla'. E era o meu pensamento, também. [...] E eu fico: 'Cara, o Gabriel bateu de primeira e meteu o pé... Será que se eu for, eu também vou sair?' Eu não quero sair, velho", admitiu Maike.

No Quarto Fantástico, Renata analisou possíveis votos do Paredão e relatou não entender os motivos da votação. Eles acham que Camilla levará alguns votos, e Maike apontou que nem todos os votos de semana passada devem se repetir.

O nadador sugeriu que Guilherme tenha a bailarina como alvo, e a sister contou seus possíveis votos. A bailarina concordou: "Eu acho que ele vota em mim, Diego vota em mim, Thamiris, Camilla e Gracyanne votam em mim".

Para Maike, os participantes utilizarão a "estratégia" como explicação. "Mas qual é a estratégia?", perguntou Renata. "Botar eu e você no Paredão juntas, só pode", responde Eva.

Belo no BBB 25

Os participantes Daniele Hypolito, Thamiris e Gracyanne Barbosa conversaram sobre as próximas festas do BBB 25 e pediram um show de Belo na casa.

"Eu também queria. Eu queria mais que vocês", avisou Gracyanne. Thamiris brincou que, durante o show, a musa fitness ficaria "com a cara inchada, chorando", ao que a fisiculturista respondeu: "Lógico que não, porque eu não ia dar esse mole de chorar na cara dele. Ia ficar bonita".

Estresse

Integrante da Xepa, Guilherme ameaçou pegar pipoca do VIP do BBB 25, dizendo "Deixa eu ver como é que está". Porém, o brother reforçou que não encostou na pipoca e ironizou a possibilidade de colocar a casa no Tá Com Nada por pipoca. "Talvez, quando outras pessoas forem Líder, aí, eu até posso fazer uma coisa dessa", brincou Guilherme.

Os participantes comentaram sobre a saciedade que a pipoca causa, e Aline explicou que o alimento não é uma refeição "porque ela não é completa, não tem proteína, não tem outras coisas". A baiana acredita que, mesmo comendo muito rápido, chega um momento em que dá saciedade. "Ele não come o suficiente, a verdade é essa", completou a sister.

"Viu, Guilherme? [...] Você não come pipoca o suficiente", disparou Vinícius, ironizando a fala da amiga. A policial não gostou da brincadeira e respondeu o amigo, que reagiu: "Vou parar de brincar, Aline. Toda hora é isso. É chato, velho. Eu estou brincando", respondeu Vinícius, deixando o espaço depois do atrito.

Castigo do Monstro

Vilma sentiu um mal-estar enquanto cumpria o Castigo do Monstro e foi deitada no gramado pelos outros participantes. Em seguida, a sister foi levada ao Confessionário. Ao retornar, Vilma explicou que estava acumulando muitas coisas e acredita que o mal-estar é por isso também. "Ai, gente, não gosto de dar trabalho", comentou.

"Mulheres fortes também choram, dona Vilma, nós estamos aqui por essa bandeira", comentou Camilla, fazendo as demais sisters rirem.

Vilma foi liberada do Castigo do Monstro devido a uma recomendação médica. A sister deverá continuar usando a roupa, mas apenas Maike terá que ocupar o posto, quando tocar a música programada.