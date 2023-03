Quem ganhou a prova do anjo? Guimê vence prova e é o anjo da semana no BBB 23

MC Guimê conseguiu alcançar os quatro pontos que precisava para atingir os 16 cubos da dinâmica e é o novo Anjo da semana! Por volta das 13h deste sábado (04), mais uma fase da dinâmica da semana na casa mais vigiada do Brasil teve início. A Prova do Anjo teve a participação de todos os brothers, exceto do Líder Fred, que sortearam números de 1 a 13 e escolheram frases que os representaram ao longo do teste.

Com coletes identificando cada número sorteado, os confinados foram para a sala da casa aguardaram informações de Tadeu Schmidt, apresentador do programa.

"De acordo com a ordem numérica, cada um de vocês vai escolher aquela magia que te torna único. Temos várias opções na caixinha e é só escolher a que vai representar você durante a prova", disse Tadeu Schmid.

Regras da Prova do Anjo

A prova foi patrocinada pela Amstel. Nesta dinâmica da semana, o objetivo era completar o seu "I AM", preenchendo os 16 cubos que completam a letra M. Para isso, na vez de cada participante, eles tiveram que pegar um disco e lançá-lo na pista que continha diferentes pontuações. Esse número corresponderia à quantidade de cubos que usariam para preencher a letra M.

O primeiro brother que colocasse os 16 cubos na letra M, completando o “I AM” primeiro, conseguiria ver o Anjo da semana.

Castigo do Monstro

Guimê escolheu para o Castigo do Monstro Gabriel Santana para ser o manipulador e Marvvila para ser a marionete.

Cara de Sapato, Amanda e Alface foram os escolhidos para o Almoço do Anjo.