Quem está no 3º paredão do BBB 23? Gabriel, Cezar e Tina disputam a preferência do público

O ator Gabriel Santana, o enfermeiro Cezar Black e a modelo Tina se enfrentam no terceiro paredão do Big Brother Brasil 23. Amanda foi puxada por Gabriel no contragolpe, mas a médica escapou da berlinda na prova bate e volta.

Veja como foi a formação do terceiro paredão do BBB 23

Big Fone

O Poder Curinga, conquistado pela paraense Paula, salvou do paredão Domitila, que foi indicada juntamente a Gabriel Santana à berlinda por Tina, que atendeu o Big Fone. No contragolpe, o ator escolheu a médica Amanda.

Anjo

A noite começou com o empresário Cristian Vanelli, dono do Colar do Anjo, imunizando a jogadora de vôlei Key Alves.

Líder

Na sequência, foi a vez do Líder da semana, Gustavo, fazer sua indicação. O fazendeiro colocou Tina direto no paredão.

Confessionário

Gabriel Santana vota em Amanda;

Paula vota em Cezar Black;

Fred vota em Cezar Black;

Key Alves vota em Larissa;

Cezar Black vota em Amanda;

Bruno vota em Cezar Black;

MC Guimê vota em Cezar Black;

Fred Nicácio vota em Amanda;

Aline Wirley vota em Cezar Black;

Ricardo vota em Fred Nicácio;

Sarah vota em Amanda;

Amanda vota em Cezar;

Marvvila vota em Amanda;

Bruna Griphao vota em Cezar;

Cara de Sapato vota em Fred Nicácio;

Tina vota em Cezar;

Cristian vota em Larissa;

Larissa vota em Cezar Black;

Domitila Barros vota em Amanda.

Cezar Black foi o mais votado da casa.

Prova bate e volta

Na prova bate e volta, disputada entre Gabriel, Amanda e Cezar. Cezar é desclassificado da prova e a final é definida entre o ator e a médica para saber quem continua no paredão. Amanda leva a melhor e Gabriel Santana enfrenta a primeira berlinda.

Emparedados defendem permanência no jogo

Gabriel Santana

Cezar Black

Tina