Prova líder do 'BBB' desta semana é de resistência; confira a dinâmica do paredão

O "Big Brother Brasil 21" ainda não tem seu novo líder. A prova, iniciada na noite desta quinta-feira (11), coloca fim ao reinado de Rodolffo, mas ainda não tem vencedor. A disputa é de resistência e não tem hora para acabar.

A prova é disputada em duplas e os brothers precisaram de habilidade para cruzarem o circuito de revezamento. A dupla que conseguir ficar até o final deve escolher qual brother fica com a liderança e qual ganha um prêmio em dinheiro.

João e Caio, ganharam presença garantida na prova por terem ficado em segundo e terceiro lugar, respectivamente, no paredão falso. No entanto, Caio, por estar com o pé lesionado, não foi permitido participar da prova. Rodolffo vetou Pocah.

As duplas estavam divividas em: Rodolffo e Fiuk, Carla Diaz e Juliette, Viih Tube e Thaís, Camilla de Lucas e João Luiz, Gilberto e Sarah, Projota e Caio.

Dinâmica da semana

Após o paredão falso, que foi vencido por Carla Diaz, nesta semana haverá algumas mudanças no jogo. A começar por Rodolffo, que está imune. Carla ganhou o poder do veto do Anjo para usar uma vez, se quiser, nas próximas duas semanas. Ela pode anular a decisão do castigo do monstro ou anular a imunidade de alguém.

Arthur, o quarto colocado no paredão falso, terá um voto que vale por dois no confessionário no próximo domingo.