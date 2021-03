Projota prevê sobre Lumena: 'Tem legião de fãs lá fora'

Projota, Lumena e Viih Tube conversavam nesta madrugada sobre o paredão formado na noite de ontem (28), do qual o rapper e a psicóloga fazem parte. "Eu 'tô' de boa, 'tô' super conformado", declarou Projota. "Vi que você ficou mais mal...".

Projota questionou se a baiana estava com medo da reação das pessoas do lado de fora da casa e ela confirmou. O cantor, que é conhecido por previsões equivocadas sobre o jogo, tentou confortá-la. "Você 'tá' construindo a sua imagem pra esse público novo, certo? Eu posso te falar uma coisa: independente se o público decidir que você saia, eu posso te afirmar, com 100% de certeza, que você ganhou uma legião de pessoas lá que concordam com a sua postura, com a sua posição".

E continuou: "Pode ser que a maioria das pessoas decida que você saia, isso não vai impedir em nada que uma legião de pessoas tenha se apaixonado pela sua forma de pensar, pela sua pessoa, pelo seu posicionamento, pelas suas ideias. Eu tenho certeza disso. Você pode ter certeza disso".

Viih Tube concordou: "Tem muitas 'Lumenas' lá fora, é isso o que ele quer dizer".