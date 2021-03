Projota manda recado para o público: 'Se me tirar, acaba o jogo'

No jardim do "BBB 21", Arthur e Projota conversaram sobre o paredão que disputam junto com Lumana. O rapper disse que, sem ele, o reality virará "De Férias Sem o Ex", em referência ao programa da MTV.

"A galera 'tá' assistindo o programa, eu fico assim, só tentando imaginar. Vocês vão acabar o jogo agora? Vai me tirar agora, vai acabar o jogo. Vai virar 'De Férias Sem o Ex'. Vocês querem assistir 'De Férias Sem o Ex?' Que graça tem?", respondeu Projota.

"Quem vai botar fogo no parquinho?", perguntou Arthur. Na sequência, o instrutor de crossfit contou que quase entrou no "De Férias Com o Ex" (MTV), em 2018, mas que não entrou porque o programa é "problemático demais".

Projota foi indicado pelo líder João Luiz ao paredão e Arthur foi o mais votado da casa. Já Lumena foi indicada por Carla, que atendeu o big fone no sábado (27).