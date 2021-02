Projota detona Nego Di, Karol e Lucas; Juliette conclui: 'Manipulador'

Ainda durante a noite de quinta (25), Projota deu mais um passo no sentido de se distanciar de seus ex-aliados de jogo, já eliminados do “BBB 21” e com rejeição recorde, Karol Conká e Nego Di. Em conversa com Juliette, a advogada disse que as escolhas do rapper podem ter manchado a imagem dele perante o público.

"Você acha realmente que ‘tô’ no mesmo pacote com o Nego?", indagou Projota. "Acho", alegou Juliette. "Você acha que quando eu for para o paredão vai ser o mesmo que ele? Pode falar", questionou ele.

"Se eu estiver certo na minha intuição, não", respondeu a sister.

Projota fez questão de avisar que se posicionou contra as ideias de Nego Di ao longo os dias. "A forma dele pensar e agir são bem diferentes das minhas. Eu sou maleável. Mesmo discordando das coisas, eu falei com você e mantive a relação. É bem diferente da postura dele", destacou o cantor.

Mais tarde, ele procurou Pocah, para desabafar sobre Karol Conká. Na conversa, o brother relatou que a rapper o deixou queimado dentro do reality.

"A Karol fez a minha caveira na casa toda. Que loucura", disse. “A minha também, você não soube, não? Estou bem chateada. Foram várias coisas”, retrucou a funkeira.

Projota diz ter entendido que Karol Conká tentou criar a fama de vilão do jogo para ele. “Ela estava tentando se tirar da visão deles e jogou para mim, para você”, concluiu.

Lucas Penteado, o segundo eliminado do “BBB”, que saiu por desistência após pressões psicológicas dos brothers por ter se assumido bissexual e beijado Gil, também foi alvo de Projota.

Na área externa, Projota quis relembrar à Juliette e Sarah a festa onde Lucas falou que as pessoas negras na casa precisavam fazer uma revolução no jogo. "O Lucas que chegou para mim e falou que a gente tinha que tirar os brancos da casa e deixar os negros. De todas as coisas que aconteceram essa foi a que mais bateu em mim, porque minha luta nunca foi essa. Porque quando ele falou gerou um conflito dentro de mim: 'E se eu não fechar com ele, será que os outros vão concordar com ele?'", explicou ele e completou: “Ele era tão manipulador que conseguiu me deixar naquele estado”.

Para o próprio Projota, Juliette revelou sua opinião: “Karol disse que você é igual (a eles), ela deu a entender que vocês estavam juntos e Arthur deu a entender que é você quem manda. Todas as circunstâncias aqui levam a entendem quem manipula", finalizou a advogada.