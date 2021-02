Projota cogita paredão entre Arthur, Carla Diaz e Gil

O rapper Projota organiza mais um plano para tentar eliminar seus desafetos Gil e Sarah. Desta vez, Projota imagina colocar Carla Diaz, Arthur e Gilberto no próximo paredão para tentar eliminar o economista. Na cabeça do artista, o casal formado por Carla e Arthur tem mais chances contra Gil pelo relacionamento que possuem. Segundo matéria de Leo Dias, do portal Metrópoles.

Em um bate papo na casa, o instrutor de crossfit revelou que temia enfrentar o affair numa votação. “Se a Lumena ganhar, ela põe a Carla na hora. Aumenta as chances de eu e ela no mesmo”, alegou.

O cantor de Muleque de Vila aproveitou o desabafo para revelar que tal cenário seria propício para eliminar o economista Gilberto. “Posso te falar de verdade? Ia ser a melhor hipótese para você! Se você for para o Paredão, torce para ela estar junto, para colocar para fora o outro”, afirmou. Arthur não concordou de imediato, porém ficou pensativo. O crossfiteiro foi mais uma vez comparado ao banana da edição.