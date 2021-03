Projota aumenta lista de 'restrições alimentares': 'Só como doce de chocolate'

Projota, de 34 anos, vem mostrando que seu paladar é cada vez mais restritivo. O brother já contou que não come brócolis, lasanha, açaí. A comida rejeitada nessa vez é pudim. Ele revelou a preferência em uma conversa com Pocah, na madrugada desta quinta-feira (11), na festa do líder, no “Big Brother Brasil 21”.

"Fiquei bem feliz porque a comida é a minha cara. Só o que faltou pra mim foi doce. O brigadeiro hoje não tava legal", disse o rapper. "Você não come pudim?", questionou a funkeira. "Não. Só como doce de chocolate", respondeu Projota.