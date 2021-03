Pocah confirma que teve sonho erótico com Tiago Leifert

Na dinâmica patrocinada desta terça-feira (9), Ingrid Guimarães visitou a casa do “Big Brother Brasil 21” e comandou uma brincadeira com os brothers no maior estilo “Domingão do Faustão”. Os confinados eram fechados em cabines à prova de som e deveriam responder apenas sim ou não. A pergunta de Pocah foi sobre sonhos eróticos com Tiago Leifert, o apresentador do reality.

Viih Tube foi a primeira a participar. Ingrid perguntou e cutucou a concorrência: "Você trocaria o ‘BBB’ por ‘A Fazenda’?". "Sim!", respondeu a sister, empolgada, e sem ouvir a pergunta. A atriz brincou dizendo que recebeu uma bronca em seu ponto eletrônico.

Para Gilberto a pergunta era se ele "pegaria Sarah", caso fosse heterossexual. O brother negou.

Com Pocah, Ingrid foi mais ousada. “Já teve um sonho mais quente, erótico, com o Tiago Leifert? Desculpa, mulher do Tiago!”, perguntou. Sem ouvir, Pocah gritou: "Sim!". "Ih gente, atrapalhei casamento", brincou a convidada para a ação no “BBB”.