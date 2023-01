Paulo Vieira faz piada do ego de Cristian e de rimas de MC Guimê no Big Terapia

Nesta quarta-feira, 25/1, Paulo Vieira recebeu a apresentadora e ex-BBB Ana Clara, no Big Terapia, que relembrou suas experiências no programa. O humorista destacou alguns momentos icônicos da casa e fez piada do ego de Cristian e de rimas de MC Guimê.

Ana Clara e Paulo Vieira improvisam um rap sobre os brothers da 23ª edição do reality e seus apelidos.

VEJA MAIS

O quadro ocorre às quartas-feiras e recebe sempre o eliminado da semana. Mas como o primeiro paredão foi atípico e os participantes seguem no quarto secreto, o programa improvisou com a participação de Ana Clara.